Donald Trump, îngrijorat că va pierde în dosarul pe care și-a clădit noul mandat: „Suntem terminați!”

Președintele american Donald Trump e îngrijorat de perspectiva anulării taxelor vamale impuse de administrația sa și îi avertizează pe judecătorii Curții Supreme de la Washington să nu ia o decizie „împotriva Statelor Unite”, relatează Business Insider.

„Dacă Curtea Supremă se pronunță împotriva Statelor Unite ale Americii în această mană cerească pentru Securitatea Națională, SUNTEM TERMINAȚI”, a scris Trump luni pe platforma sa de socializare Truth Social.

Avertismentul, cuprins în cel mai recent mesaj al său pe tema taxelor vamale și a Curții Supreme, apare în contextul în care observatorii așteaptă să vadă cum se va pronunța instanța. O decizie ar putea fi pronunțată chiar de miercuri, deși există puține indicii dacă acest lucru se va întâmpla sau dacă instanța se va pronunța asupra subiectului în următoarele săptămâni.

Curtea va decide dacă Trump poate impune taxe vamale în baza unei legi de securitate națională cunoscute sub numele de „International Emergency Economic Powers Act” (IEEPA).

Trump a făcut din renegocierea relațiilor comerciale un pilon al noului său mandat, anunțând la începutul lunii aprilie a anului trecut, în ziua pe care a descris-o drept una de „eliberare” a Americii, taxe vamale ample pentru aproape toți partenerii cu care SUA face comerț.

Administrația sa și el personal au negociat ulterior acorduri comerciale cu mulți dintre partenerii majori ai SUA, inclusiv cu Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Donald Trump, prezentând noile taxe vamale anunțate de administrația sa în data de 2 aprilie 2025, FOTO: Andrew Leyden/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

De ce e îngrijorat Donald Trump că taxele vamale impuse de administrația sa ar putea fi anulate

Multe dintre taxele vamale impuse de administrația sa au fost instituite în temeiul IEEPA, o lege pentru situații excepționale, întrucât, potrivit Constituției SUA, puterea de a impune astfel de taxe revine Congresului american.

Instanțele inferioare au constatat că aceste taxe sunt ilegale, iar pariorii de pe platforme de piețe de predicție și pariuri precum Polymarket și Kalshi estimează în prezent șansele unei decizii împotriva lui Trump la aproximativ 70%.

Dacă acest lucru se va întâmpla, SUA ar putea fi nevoite să ramburseze miliarde de dolari din veniturile pe care guvernul federal le-a colectat deja.

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, a încercat să calmeze îngrijorările pe această temă chiar weekendul trecut, afirmând într-un interviu acordat Reuters că „nu va fi o problemă” dacă guvernul federal va fi nevoit să returneze sumele deja colectate prin taxele vamale.

Trump, mesaj tranșant pentru Curtea Supremă de la Washington

Însă Trump a susținut în noul său mesaj că suma ar ajunge la „trilioane de dolari” dacă sunt luate în calcul investițiile pe care companiile americane le-au făcut pentru a evita taxele vamale, prin deschiderea de noi fabrici în SUA. „Ar fi un haos total și ar fi aproape imposibil pentru țara noastră să plătească”, a scris acesta în mesajul său.

„Sumele reale pe care ar trebui să le returnăm dacă, din orice motiv, Curtea Supremă s-ar pronunța împotriva Statelor Unite ale Americii în privința taxelor vamale ar fi de multe sute de miliarde de dolari, iar asta nici măcar nu include valoarea «compensațiilor» pe care țările și companiile le-ar cere pentru investițiile pe care le fac în construirea de uzine, fabrici și echipamente, cu scopul de a putea evita plata taxelor. Când adăugăm aceste investiții, vorbim despre trilioane de dolari! Ar fi un haos total și aproape imposibil pentru țara noastră să plătească”, a scris președintele american în mesajul său.

„Oricine spune că acest lucru poate fi făcut rapid și ușor ar oferi un răspuns fals, inexact sau complet greșit înțeles la această întrebare foarte mare și complexă. Poate că nu este posibil, dar, chiar dacă ar fi, ar fi vorba de sume atât de mari încât ar fi nevoie de mulți ani pentru a înțelege despre ce cifră vorbim și chiar cui, când și unde ar trebui să fie plătite. Amintiți-vă: atunci când America strălucește puternic, lumea strălucește puternic”, a continuat el.

„Cu alte cuvinte, dacă Curtea Supremă se pronunță împotriva Statelor Unite ale Americii în această mană cerească pentru Securitatea Națională, SUNTEM TERMINAȚI!”, și-a încheiat Donald Trump mesajul.