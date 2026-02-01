Dosarele Epstein: Guvernul SUA nu intenţionează să deschidă noi proceduri în justiţie / Trump se consideră „absolvit”

Departamentul american de Justiţie a reiterat duminică, prin secretarul adjunct Todd Blanche, că nu intenţionează să deschidă noi proceduri în justiţie în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, în ciuda publicării a milioane de documente suplimentare ce continuă să păteze imaginea unor personalităţi din SUA, dar şi din alte ţări, transmit France Presse și Agerpres.

Într-o intervenţie la CNN, Todd Blanche, fost avocat personal al lui Donald Trump, a spus că nu poate vorbi în mod expres despre vreo anchetă, însă a amintit ce declarase Departamentul în iulie 2025.

„Examinarea pe care noi o făcusem anterior concluzionase că nu exista nicio informaţie” ce putea conduce la urmăriri penale, „şi acolo am rămas după ceea ce am văzut şi ceea ce am publicat pornind de la dosarele Epstein”, a afirmat el.

„Există multă corespondenţă, multe e-mailuri, multe fotografii (…) Însă aceasta nu ne permite neapărat să urmărim penal pe cineva, iar aceasta este ceea ce contează pentru poporul american”, a adăugat el.

Departamentul Justiţiei a procedat vineri la publicarea unui mare volum de documente suplimentare legate de Epstein, afirmând că prin aceasta respectă obligaţia impusă administraţiei Trump de transparenţă totală în acest dosar exploziv politic.

„Am făcut publice mai mult de 3,5 milioane de documente pe care întreaga lume poate să le vadă acum şi să judece dacă ne-am înşelat”, a mai afirmat Todd Blanche la CNN.

El a făcut astfel referire la un memorandum comun publicat în iulie de Departamentul Justiţiei şi FBI, poliţia federală, ce concluziona absenţa de elemente noi în dosar care să justifice publicarea de documente suplimentare sau noi urmăriri penale.

La acel moment, anunţul inflamase baza de susţinători „MAGA” a lui Donald Trump, care vede în afacerea Epstein confirmarea suspiciunilor sale privind depravarea şi corupţia elitelor.

În ce-l priveşte pe preşedintele Trump, care neagă de mult timp orice implicare în acţiunile infractorului sexual Jeffrey Epstein, el se consideră „absolvit”.

„Nu am văzut eu însumi, dar persoane foarte importante mi-au spus că nu doar că aceasta mă absolvă, dar este contrariul a ceea ce oamenii sperau, mă refer la stânga radicală”, a spus el, sâmbătă seară, de la bordul avionului prezidenţial Air Force One.