După 40 de ani de la înființare, o fabrică simbol din România devine proiect imobiliar: „Amplasamentul este propice folosirii de comunitate”

Uzina de materiale fotosensibile care a aparținut combinatului chimic Azomureș din Târgu Mureș se va transforma în proiect imobiliar, scrie site-ul Economica.

Potrivit sursei citate, un Plan Urbanistic Zona (PUZ) al fostei fabrici se află în dezbatere publică, iar vineri, 6 februarie, va avea loc și consultarea publică.

Fosta fabrică este deținută de firma Romaris, iar spațiul este folosit în prezent pentru proiecte culturale, pentru petreceri sau spectaole, dar ar urma în viitor să se transforme într-un spațiu pentru servicii, locuire, mică producție.

Actualul proprietar, firma Romaris, vrea să folosească incinta fostei fabrici pentru funcțiuni mixte, de servicii, mică producție, locuire, tipice unui centru de cartier, se arată în memoriul consultat de Economica.net.

„Amplasamentul este propice folosirii de comunitate, prin reconversia urbanistică a incintei spre o zonă de centru de cartier, care poate atrage și locuitori din comunele limitrofe”, spun inițiatorii.

Înființată acum 41 de ani

Uzina de materiale fotosensibile a fost înființată în perioada comunistă, în 1985, împreună cu celebra firmă Fujitsu și a devenit principalul brand fotografic românesc – AZO. Aici se produceau filme pentru aparatele foto, pentru cinematografie, dar și pentru spitale.

Potrivit descrierii de pe Wikipedia, decizia amplasării fabricii în acest oraș a avut la bază tradiția în arta fotografică și existența unei întreprinderi mai vechi în domeniu, înființată în 1947 de frații Imre și Attila Horváth cu mărcile IMAGO și ARFO.

Terenul actual are o suprafață de peste 6 hectare, iar, potrivit publicației, proprietarul nu dorește demolarea clădirilor. În momentul în care a fost construită, clădirea urma să poată rezista unui cutremur de peste 9.

Secția a fost închisă în 2003.