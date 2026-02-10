„E de înțeles că școala e plictisitoare, enervantă, inutilă”. Ce s-a întâmplat la Balul Balurilor din Sibiu, unde a fost și un psiholog

Sute de adolescenți din Sibiu au participat sâmbătă, 7 februarie 2026, la Balul Balurilor, un eveniment privat controversat, organizat pentru elevi din 7 licee sibiene, petrecere de care școlile și inspectoratul școlar s-au dezis încă de la ediția precedentă.

Sâmbătă, au urcat pe scenă cântărețul de manele Lele și trapperul Albert NBN, acesta din urmă fiind cunoscut pentru versuri vulgare, violente și denigrante la adresa femeilor. La petrecere a fost prezent și psihologul Mihai Copăceanu, care a asistat la concursurile de miss și mister și la primul concert din cadrul evenimentului, cel al cântărețului de manele. A văzut copiii care dădeau sute de lei pentru dedicații, care se clătinau din cauza alcoolului și care cântau în cor vulgarități.

„Am mers acolo ca simplu psiholog interesat de timpul liber al adolescenţilor”, ne-a spus Mihai Copăceanu.

Ceea ce a văzut a dus la o serie de concluzii care-i vizează nu doar pe elevi, ci și pe părinții lor. Redăm mai jos, cu acordul autorului, mesajul pe care l-a postat pe Facebook legat de experiența lui:

„La Balul Balurilor din Sibiu am văzut mulți copii fericiți, sute sau chiar peste o mie de copii care dansau, zâmbeau, își revedeau prietenii, se îmbrățișau și se simțeau bine într-o seară de sâmbătă. Am văzut copii de clasa a IX-a, ajutați de alți colegi mai mari, care au depus realmente efort în a pregăti un program special. Cel mai mult mi-a plăcut dansul lor, performanțele în mișcări, colaborarea cu partenerul și unele clipurile video pe care le-au avut de realizat (se vede că au muncit), ca de altfel și regia din spatele unor idei. Spun unor idei, pentru că am câteva comentarii, mai jos. Această imagine a unor copii fericiți este satisfacția și scopul oricărui părinte. Și toți copiii au dreptul la stări de bine și fericire. Dar parcă nu oricum și oricând. Și aici încep discuția despre ce NU mi-a plăcut la bal”.

