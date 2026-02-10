Elias Charalambous, antrenorul etapei a 26-a din SuperLiga. Cum arată echipa ideală a rundei

Antrenorul Elias Charalambous, în timpul meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid București, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 16 martie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul etapei a 26-a din SuperLiga, cel mai bun „11” și antrenorul rundei.

După succesul categoric obținut în fața celor de la Oțelul Galați, FCSB s-a apropiat la doar două puncte de locurile de play-off, iar Elias Charalambous a fost desemnat de lpf.ro cel mai bun tehnician al etapei.

Echipa ideală a etapei a 26-a din SuperLiga:

PORTAR

Eduard Pap (FK Csikszereda) – A avut șase intervenții prin care a ținut neatinsă plasa porții ciucanilor.

FUNDAŞI

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – Introdus pe teren pentru ultima jumătate de oră, s-a dovedit a fi o mutare inspirată, asta deoarece a contribuit decisiv la faza golului egalizator reușit de olteni.

Sheriff Sinyan (CFR Cluj) – A fost ca o stâncă în duelurile cu adversarii. Este un pilon fix în sistemul gândit de Daniel Pancu.

Paul Papp (Petrolul Ploiești) – Veteranul prahovenilor a fost la înălțime! Pe lângă evoluția din defensivă, a marcat un gol.

Mario Camora (CFR Cluj) – Căpitanul echipei a înscris în derby, golul său făcând diferența la final. Este cel mai în vârstă marcator din acest sezon.

MIJLOCAŞI

Anderson Ceara (FK Csikszereda) – Două execuții magice! A ajuns la cinci goluri, toate din afara careului mare.

Damjan Ðokovic (CFR Cluj) – Aflat la meciul cu numărul 200 în principala competiție internă din România, a deschis scorul în derby-ul Clujului.

Florin Tănase (FCSB) – A făcut un meci perfect: a înscris un gol și a oferit trei pase decisive!

ATACANŢI

Adel Bettaieb (FC Argeș) – Grație dublei lui, piteștenii au mai făcut un pas mare spre calificarea în play-off.

Daniel Bîrligea (FCSB) – A fost în zi mare! A punctat de două ori și a pus multă presiune pe adversari.

Jayson Papeau (Unirea Slobozia) – A înscris de două ori și a adus Unirii prima victorie în SuperLigă pe arena din Slobozia.

ANTRENORUL ETAPEI

Elias Charalambous (FCSB) – Roș-albaștrii s-au impus categoric la Galați, unde au practicat unul dintre cele mai bune jocuri din ediția actuală de campionat.