Rusia, avertisment pentru Europa după anunțul nuclear al Finlandei: „Vom lua măsuri”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că transformarea teritoriului vecin în potențială bază pentru arme nucleare crește riscurile pe continentul european, potrivit Reuters.

Intenția Finlandei de a relaxa interdicția cu privire la armele nucleare pe teritoriul său „duce la o escaladare a tensiunilor pe continentul european”, a spus, vineri, Dmitri Peskov.

„Această declarație sporește vulnerabilitatea Finlandei, o vulnerabilitate provocată de acțiunile autorităților finlandeze. Faptul este că, prin amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne amenințe. Iar dacă Finlanda ne amenință, vom lua măsurile corespunzătoare.”

Joi, ministrul apărării de la Helsinki, Antti Häkkänen a anunțat interdicţia legislativă a ţării cu privire la armele nucleare, care datează din 1980, nu mai este relevantă în contextul geopolitic actual. „Legislaţia nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”, a spus el.

Acesta a mai spus că armele nucleare vor putea fi transportate pe teritoriul finlandez dacă necesităţile apărării naţionale o vor impune, a relatat presa finlandeză.

Finlanda, care are o frontieră de peste 1.000 de kilometri cu Rusia, și-a menținut neutralitatea în timpul Războiului Rece, dar a aderat la NATO în 2023 ca răspuns la războiul Rusiei în Ucraina.

Acțiunile Rusiei în Ucraina și acțiunile imprevizibile ale președintelui american Donald Trump, în special obiectivul său declarat de a prelua controlul asupra Groenlandei, au determinat guvernele europene să-și regândească securitatea, inclusiv rolul armelor nucleare, notează Reuters.

Săptămâna trecută, Suedia a făcut o declarație asemănătoare cu cea a Finlandei, iar preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat recent planuri de creştere a arsenalului nuclear al ţării sale şi de cooperare mai strânsă cu partenerii europeni, inclusiv posibila desfăşurare temporară a avioanelor de luptă franceze cu capacitate nucleară în străinătate.