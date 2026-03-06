Șefii Vămii Constanța Sud, reținuți de DNA pentru luare de mită. „Totul e în euro! Nu vreau dolari!”

Două persoane cu funcție de conducere din Biroul Vamal Constanța Sud Agigea au fost prinse în flagrant în timp ce luau mită și au fost reținute de DNA, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres și publicațiile locale Ziua de Constanța și FocusPress.

Conform surselor citate, este vorba despre șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, Lică Octavian Parfenie, și adjunctul său, Christian Gudu, care au fost prinși când primeau bani pentru a facilita și prioritiza formalitățile vamale pentru mai multe societăți comerciale care fac importuri de mărfuri.

Cei doi șefi din Vama Constanța au fost ridicați de procurorii anticorupție în noaptea de joi spre vineri în urma unei operațiuni de prindere în flagrant.

Șefii din Vama Constanța percepeau „taxe” cuprinse între 300 și 700 de euro sau dolari pentru fiecare container adus pe vapoare, pentru urgentarea actelor și pentru a permite subevaluarea mărfurilor aduse în țară, potrivit surselor din anchetă citate de Ziua de Constanța.



În caz contrar, termenele de vămuire se putea prelungi de la 3 până la 20 de zile, conform unui martor, potrivit Europa FM.

Un martor a declarat că i s-ar fi cerut 350 de euro per container în prezența celor doi șefi. Înregistrări din dosar au surprins dialoguri în care Parfenie ar fi condiționat primirea mitei exclusiv într-o monedă: „Totul este în euro! Nu vreau dolari, nu vreau nimic!”.

Procurorii anticorupție au documentat mai multe dăți în care sumele de bani au ajuns la cei doi bănuiți, unele mite fiind date pe holul din vecinătatea biroului șefului unități. Banii erau înmânați de comisionarii vamali.

Într-unul din cazuri, un martor a descris cum i-a înmânat lui Parfenie suma de 1.350 de euro, acesta punând banii în buzunar fără să-i numere.

Cei doi suspecți au fost reinstalați la conducerea vămii în toamna anului trecut, având experiență în fruntea biroului vamal de frontieră. Aceștia au fost anterior și la conducerea vămilor din Prahova și Ialomița.