Elita din Qatar, acuzată că a cumpărat cu 700 de milioane de dolari de la o universitate americană ceva ce teoretic nu e de vânzare

Aproximativ 21% dintre absolvenții Universității Northwestern din Qatar sunt membri ai familiei regale și ai altor dinastii de elită de la Doha, observă o anchetă a think-tank-ului american Middle East Forum, care sugerează nereguli și acuză influența qatareză asupra importantei instituții americane de educație.

O universitate americană care și-a deschis un campus în Qatar în 2008 a ajuns să funcționeze ca o școală de pregătire pentru familiile regale și în general pentru elita din acest stat, arată o anchetă realizată de Middle East Forum, un think-tank conservator care promovează interesele SUA în Orientul Mijlociu.

Universitatea Northwestern din Qatar (NU-Q) nu mai este prin urmare ceea ce ar trebui să fie – un avanpost academic american imparțial, concluzionează directorul Middle East Forum într-un articol publicat în cotidianul israelian The Jerusalem Post.

În ultimul deceniu, aceste familii – care finanțează și guvernează instituția – și-au asigurat un acces disproporționat, un lucru care ridică întrebări cu privire la influența străină asupra învățământului superior din SUA și implicațiile sale pentru securitatea națională americană, scrie Gregg Roman, directorul Middle East Forum.

700 de milioane de dolari investiți de Qatar în parteneriatul cu Northwestern

Ancheta a descoperit că, din 2007, Fundația Qatar (QF), controlată de familia regală Al-Thani, a investit peste 700 de milioane de dolari în parteneriatul cu Northwestern.

În schimb, universitatea a devenit parte integrantă a aparatului de influență dirijat de statul Qatar, scrie Roman.

Middle East Forum cere decizii semnificative din partea administrației Northwestern, inclusiv un audit transparent al admiterilor și al guvernanței, dar invită și Congresul și autoritățile de reglementare să ia măsuri.

Ancheta vine într-un moment în care mai multe voci au ridicat semne de întrebare cu privire la legăturile tot mai strânse dintre SUA și Qatar, sub administrația Trump.

Absolvenți de elită

Campusul universității oferă doar două specializări de licență, comunicare și jurnalism, adaptate mai degrabă formării în domeniul mass-media decât unui curriculum larg de arte liberale sau STEM.

Această orientare îngustă, scrie Roman, „se aliniază perfect cu ecosistemul media controlat de statul Qatar, dominat de Al Jazeera, o platformă recunoscută de mult timp pentru promovarea priorităților geopolitice ale monarhiei, inclusiv sprijinul pentru rețelele aliniate Frăției Musulmane”.

Datele, sugerează ancheta, sunt clare.

Din cei 729 de absolvenți ai NU-Q din perioada 2014-2025, aproximativ 21% poartă nume de familie din familia regală Al-Thani sau din alte 11 dinastii de elită din Qatar.

În anii de vârf, cum ar fi 2020, familiile de elită reprezentau până la 35% dintr-o promoție de absolvenți.

Finanțatorii, guvernanții și beneficiarii principali sunt interconectați

Aceste tipare depășesc cadrul admiterilor.

Consiliul de administrație al Fundației Qatar, care guvernează în mod exclusiv NU-Q, este format aproape în întregime din membri ai familiei Al-Thani, cu reprezentare suplimentară din partea unor familii precum Al-Muhannadi.

Cinci familii legate de consiliu reprezintă 95 de absolvenți, adică 13% din totalul absolvenților. Această suprapunere creează un sistem închis: finanțatorii, guvernanții și beneficiarii principali sunt interconectați prin legături de sânge și patronaj, scrie Roman.

Exemple notabile abundă. Familia Al-Kuwari, cu miniștri recenți în finanțe și sănătate, are 14 absolvenți NU-Q.

Conglomeratul Al-Mana, care controlează imperii de retail de lux și auto, are 10. Familia Al-Emadi, legată de foști miniștri de finanțe și de conducerea Băncii Naționale a Qatarului, are șase.

Acești absolvenți ocupă adesea funcții influente în ministerele guvernamentale, agențiile de securitate și mass-media de stat, inclusiv Al Jazeera, având prestigiul unei diplome americane pentru a modela narațiuni care ajung la publicul global, inclusiv în Statele Unite, spune ancheta Middle East Institute.

Dimensiunea ideologică

Ancheta realizată de think-tank-ul american spune că la NU-Q, favoritismul este structural și transparent, dar persistă fără a fi supus vreunei examinări.

Mai mult, contractul Northwestern cu Fundația Qatar impune personalului universității să „respecte obiceiurile culturale, religioase și sociale” ale Qatarului și să se conformeze legilor sale: o clauză care subordonează libertatea academică americană unei monarhii absolute străine, spune ancheta.

Dimensiunea ideologică, sugerează Gregg Roman în articolul din The Jerusalem Post, amplifică aceste preocupări.

Presa și instituțiile politice din Qatar au legături de lungă durată cu curentele Frăției Musulmane, documentate de serviciile de informații occidentale și de analiștii regionali.

Absolvenții NU-Q care intră în acest ecosistem, spune el, sunt prin urmare poziționați pentru a propaga puncte de vedere aliniate cu prioritățile Doha, care adesea intră în conflict cu interesele SUA.

Problema este agravată de fluxurile de finanțare către campusul principal din Evanston al Universității Northwestern: catedre finanțate, schimburi de cadre didactice și cursuri obligatorii care promovează narațiunile qatareze.

Această integrare bilaterală sugerează că campusul din Doha poate servi parțial ca un canal de influență asupra principalei instituții americane, mai spune Roman.