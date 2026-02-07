Elon Musk spune că îi e greu să convingă inginerii cu familii să se mute în „mănăstirea” sa

Elon Musk, fotografiat pe 1 februarie 2026 la sosirea la Mar-a-Lago alături de Shivon Zillis, una dintre mamele copiilor săi, FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia Images

Companiile SpaceX și Tesla au fost lansate în California, înainte de a-și muta sediile centrale în Texas, o mutare despre care directorul lor general Elon Musk spune că a creat dificultăți cu angajările, potrivit Business Insider.

Musk afirmă că tehnicienii, inginerii și oamenii de știință căsătoriți au avut dificultăți în a-și aduce familiile în anumite părți ale statului din sudul SUA. Problema cea mai mare este la situl de lansare și sediul SpaceX din sudul Texasului, cunoscut sub numele de „Starbase”.

„Eu îi spun problema partenerului de viață”, a spus Musk în timpul unui interviu de aproape trei ore acordat pentru podcastul găzduit de jurnalistul tech Dwarkesh Patel și antreprenorul John Collins, cofondatorul platformei de plăți Stripe. „Pentru Starbase asta a fost deosebit de dificil, deoarece șansele de a găsi un loc de muncă în afara SpaceX sunt destul de mici”, a subliniat Musk.

El s-a referit la faptul că Starbase, unde SpaceX construiește și testează rachete din 2019, este situată într-o zonă slab populată din Texas, aproape de granița dintre SUA și Mexic. Este amplasată vizavi de o zonă în mare parte neamenajată, aflată în subordinea Departamentului pentru Parcuri și Faună Sălbatică din Texas.

Lucrări de construcție la Starbase, fotografiate din depărtare pe 3 mai 2025, FOTO: Miguel Roberts / AP / Profimedia Images

Elon Musk compară sediul SpaceX cu o „mănăstire a tehnologiei”

Campusul Starbase se află la aproximativ 40 de minute de mers cu mașina de Brownsville, cel mai apropiat oraș, potrivit Google Maps. Brownsville are o populație de aproximativ 187.000 de locuitori, conform celor mai recente date ale recensământului SUA.

Această izolare face un contrast puternic cu fostul sediu al SpaceX din El Segundo, California, aflat la câteva minute de Los Angeles și parte a uneia dintre cele mai mari piețe de muncă din țară.

„Este ca un fel de mănăstire a tehnologiei”, a spus Musk despre Starbase. „Izolată și, în mare parte, plină de bărbați”, a explicat el.

Tesla, care și-a mutat sediul din California la Austin în 2021, se confruntă cu o problemă similară, deși mai puțin severă, a spus Musk.

Una dintre intrările în Starbase, FOTO: Joe Marino / UPI / Profimedia Images

În cazul Tesla, mulți dintre ingineri au rămas în Silicon Valley

Campusul producătorului auto, numit Giga Texas, se află la aproximativ 30 de minute de centrul orașului Austin, unde locuiesc aproape 1 milion de oameni.

În plus, deși directorii de top ai Tesla s-au mutat în mare parte în Texas, compania de mașini electrice menține în continuare mai multe operațiuni de robotică, energie și producție în California.

„Tesla, fiind o companie de inginerie, mai ales fiind în principal în Silicon Valley, le este mai ușor oamenilor să… nu fie nevoiți să-și schimbe prea mult viața. Naveta lor va rămâne cam aceeași”, a spus el. „Tesla încă are majoritatea activităților de inginerie în California”, a explicat miliardarul.

Musk, care a prezis că Austin va deveni „cel mai mare oraș de creștere economică pe care l-a văzut America în ultimii 50 de ani”, a făcut demersuri pentru a-și extinde campusurile companiilor sale, inclusiv construirea unui orășel al companiei numit „Snailbrook”, în apropiere de The Boring Company, compania sa de forat tuneluri, și SpaceX.