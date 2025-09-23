Embargo „total” asupra armelor destinate Israelului, impus de Spania, ca parte a unui pachet de măsuri menit să pună capăt „genocidului din Gaza”

Guvernul spaniol a aprobat marți un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri menite, potrivit premierului Pedro Sanchez, să pună capăt „genocidului din Gaza”, informează AFP.

Decretul adoptat de consiliul de miniștri interzice toate exporturile de echipamente de apărare, produse sau tehnologii utilizate în acest domeniu către Israel, precum și importul acestora în Spania, a declarat ministrul economiei, Carlos Cuerpo, într-o conferință de presă.

Decretul blochează, de asemenea, cererile de tranzit de combustibil pentru aviație cu potențiale utilizări militare și interzice importul de produse „provenite din coloniile ilegale din Gaza și Cisiordania” și publicitatea făcută acestora, a adăugat Cuerpo, conform Agerpres.

„Acest decret constituie un pas important înainte și este un pionier la nivel internațional în ceea ce privește un embargo total asupra armelor împotriva Israelului”, a asigurat ministrul într-o conferință de presă după reuniunea consiliului de miniștri.

Potrivit guvernului, acest decret „consolidează în lege” o interdicție privind vânzarea sau cumpărarea de echipamente militare destinate Israelului, aplicată de la începutul ofensivei israeliene în Gaza.

Decretul va intra în vigoare imediat, însă este nevoie de aprobarea Parlamentului, unde guvernul de stânga al lui Pedro Sanchez nu dispune de majoritate și depune eforturi pentru a adopta proiecte de lege.

Pedro Sanchez a anunțat embargoul asupra armelor pe 8 septembrie, ca parte a unui pachet de nouă măsuri care vizează să „pună capăt genocidului din Gaza”.

Sanchez este una dintre cele mai critice voci din Europa cu privire la ofensiva guvernului israelian în Gaza, lansată ca răspuns la atacurile orchestrate de Hamas din 7 octombrie 2023.

„Cred că unul dintre cele mai întunecate și mai îngrozitoare evenimente ale secolului al XXI-lea se desfășoară sub ochii noștri”, a declarat el luni la Universitatea Columbia din New York, înainte de începerea Adunării Generale a Națiunilor Unite.

„Pur și simplu, comunitatea internațională nu poate rămâne tăcută și paralizată”, a adăugat el.