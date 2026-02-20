„Este o anchetă confidențială”. O nouă metodă de fraudă prin care victimele sunt convinse să își depună banii la ATM-uri pentru criptomonede

Polițiștii atrag atenția asupra unei noi metode de fraudă, în care victimele sunt apelate de falși polițiști sau de persoane care pretind că sunt reprezentanți ai unor bănci și sunt convinse, sub pretextul unei „anchete confidențiale”, să scoată bani din bancă și să îi depună într-un ATM pentru criptomonede.

Poliția avertizează că, odată transferați în criptomonede, banii ajung în portofelul virtual al infractorilor și sunt aproape imposibil de recuperat, notează News.ro.

Potrivit datelor făcute publice vineri de oficialii Poliției Române prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău victimele sunt abordate prin diferite metode: mesaje e-mail de tip spam, mesaje pop-up, mesaje pe rețelele de socializare sau apeluri din partea unor presupuşi reprezentanți ai unor societăți comerciale, instituții bancare ori autorități.

Acestora li se prezintă fie posibilitatea de a obține câștiguri importante prin tranzacționarea de criptomonede, fie li se spune că există o „anchetă”, un „cont compromis” sau o „datorie urgentă”.

Cum acționează escrocii

Victima primeşte fie un apel fals „de la poliţie” sau „de la bancă”, un mesaj prin care i se comunică faptul că are datorii sau că identitatea/contul i-a fost compromis, fie, uneori, o poveste romantică sau o posibilitate de „investiţie sigură”. Escrocul pretinde că este reprezentant al unei autorităţi precum ANAF, Poliţia Română, Europol sau al unei instituţii bancare.

Variante de mesaje transmise de escroci: „Contul dvs. este implicat într-o fraudă şi trebuie securizat”, „Un nepot a fost arestat sau are probleme de sănătate”, „Transferăm temporar banii într-un cont sigur”, „Există un mandat de arestare pe numele dumneavoastră”.

Ulterior, infractorii îi cer celui pe care l-au contactat să nu închidă telefonul şi să nu spună nimănui, sub pretextul că este vorba despre „o investigaţie confidenţială”.

Victima este instruită să retragă bani cash de la bancă, să meargă la un ATM de criptomonede, să scaneze un cod QR trimis de infractor și să depună numerarul. Suma este transformată instant în criptomonede și transferată către portofelul virtual al infractorilor.

„După confirmarea tranzacţiei, apelul se încheie, numărul devine inactiv, iar fondurile sunt mutate rapid prin mai multe portofele virtuale pentru a fi spălate. Fraudatorii sunt antrenaţi să vorbească calm, autoritar şi convingător. Victimele sunt, de obicei, persoane care nu sunt familiarizate cu criptomonedele. Sistemele de criptomonede permit tranzacţii rapide şi ireversibile, nu necesită un cont bancar al infractorului şi sunt dificil de urmărit la nivel internaţional”, transmite Poliţia, precizând că este aproape imposibil ca banii astfel transferaţi să mai fie recuperaţi.

Poliţiştii precizează că solicitarea de a păstra secretul, cea privind depunerea banilor într-un crypto ATM şi presiunea pusă pe cel contactat sunt semne de fraudă, subliniind că nicio instituţie oficială nu solicită plăţi prin criptomonede.

Ce recomandă polițiștii

Pentru a nu deveni victimă a acestui tip de fraudă, cetăţenii sunt sfătuiţi să sune direct la instituţia respectivă, folosind numărul oficial, să nu scaneze coduri QR primite de la persoane necunoscute şi să sesizeze imediat tentativele de fraudă la cea mai apropiată unitate de poliţie.

„Încurajăm cetăţenii să discute deschis cu familiile lor despre acest tip de fraudă şi să le explice că nicio autoritate nu solicită plăţi în criptomonede. Prevenţia şi informarea sunt cele mai eficiente arme împotriva acestor infracţiuni. Dacă sunteţi victima unei infracţiuni, adresaţi-vă celei mai apropiate unităţi de poliţie sau accesaţi portalul de petiţii al Poliţiei Române, selectând unitatea teritorială aferentă domiciliului”, este mesajul oficialilor Poliţiei.

Foto: Vsg Art Stock Photography And Paintings | Dreamstime.com