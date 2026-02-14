EXCLUSIV Lanţ de retail cu prețuri mici, controlat de cel mai bogat danez, intră în România

Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal, al cărui acționar majoritar este Anders Holch Povlsen (53 de ani), cel mai bogat danez, intră pe piața românească cu un magazin în București, primul din întreaga Europă Centrală și de Est, rețeaua fiind extinsă în țările nordice și în vestul Europei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

