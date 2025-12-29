EXCLUSIV VIDEO Domeniul Știrbey, deținut de o apropiată a familiei lui Dan Voiculescu, se transformă

Compania Dream Film Production Company, care le-a avut pe fiicele lui Dan Voiculescu drept asociați și este deținută acum de o directoare a Intact Media Group, pregătește redeschiderea Domeniului Știrbey din Buftea, cumpărat la licitație. Se pregătește o investiție de circa 2,2 milioane euro în extinderea unor pavilioane de evenimente, în construcția unor case și amenajarea parcării, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

