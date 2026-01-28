Fost senator condamnat la închisoare după ce a drogat o colegă deputat cu intenția de o agresa, în Franța

Fostul senator Joël Guerriau a fost condamnat marți la 4 ani de închisoare, dintre care 18 luni cu executare, pentru drogarea deputatei Sandrine Josso. Sentința instanței din Paris marchează un moment simbolic în lupta împotriva „supunerii chimice”, temă centrală în Franța după procesul Pelicot, pptrivit EuroNews.com.

Deși apărarea a negat totul, judecătorii din Paris au decis că senatorul a avut într-adevăr o intenție sexuală atunci când și-a drogat colega. Pe lângă anii de închisoare, acesta a primit „interzis” în politică timp de 5 ani, este obligat să meargă la tratament și nu mai are voie să se apropie de victimă.

„Este o ușurare imensă”, a reacționat Sandrine Josso imediat după verdict.

Avocaţii lui Joël Guerriau au anunţat că acesta va face apel împotriva condamnării sale. Fostul senator în vârstă de 68 de ani a susţinut că a fost un „gest de neatenţie”.

Joel Guerriau a demisionat din funcţia de senator în octombrie 2025 din cauza acestui caz. El a fost acuzat că i-ar fi administrat parlamentarei Sandrine Josso, în vârstă de 50 de ani, „o substanţă susceptibilă de a-i altera discernământul sau controlul asupra acţiunilor sale, cu scopul de a comite un viol sau o agresiune sexuală”. Politicianul de centru-dreapta s-a confruntat, de asemenea, cu acuzaţii legate de posesia şi consumul de ecstasy.

Josso le-a spus anchetatorilor că s-a simţit rău după ce a băut câteva înghiţituri dintr-un pahar de şampanie oferit de Guerriau în apartamentul său oficial unde venise pentru a sărbători victoria acestuia în alegeri. Faptele s-au petrecut pe 14 noiembrie 2023. Ea le-a spus că şampania nu avea un gust normal şi că, dacă nu ar fi reuşit să părăsească apartamentul, era sigură că Guerriau ar fi agresat-o, convinsă că el voia să-şi „satisfacă o dorinţă”.

Un test toxicologic a revelat ulterior urme de ecstasy în sângele ei, iar ecstasy a fost găsit şi în apartamentul lui Guerriau.

Cazul senatorului a avut ecou în Franţa după condamnarea în 2024 a lui Dominique Pelicot, care a fost găsit vinovat de drogarea şi violarea repetată a soţiei sale, Gisele, şi de invitarea a zeci de străini să o agreseze în timp ce era inconştientă. În 2025, Parlamentul a aprobat modificări ale legii franceze privind violul pentru a include consimţământul, aliniind legislaţia la cea a peste zece alte ţări europene.