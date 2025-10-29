Germania crește salariul minim pe economie. La cât va ajunge în 2027

Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12,82 euro din prezent.

Peste șase milioane de angajați vor beneficia de această creștere, adică toți cei care în prezent câștigă mai puțin de 13,90 de euro pe oră, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz, conform agențiilor EFE și Agerpres.

Odată ce salariul minim pe economie va ajunge la 14,60 de euro în 2027, acesta va crește cu circa 40% față de nivelul din 2015, anul când Germania a introdus salariul minim pe economie, care de atunci a fost deja majorat de patru ori.

Decizia creșterii salariului minim a fost adoptată în pofida opoziției patronatelor și urmează unei recomandări formulate în acest sens de Comisia pentru Salariul Minim, în cadrul căreia reprezentanții salariaților și ai patronatelor au avut discuții aprinse.

Social-democrații, care formează împreună cu conservatorii cancelarului Friedrich Merz coaliția de guvernare, au promis în campania electorală pentru alegerile legislative desfășurate în februarie creșterea salariului minim pe economie la 15 euro pe oră.