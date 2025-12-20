Goana după resurse naturale: Japonia își stabilește proiecte de afaceri de 19 miliarde de dolari în Asia Centrală

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, se pregătește să îi întâmpine pe președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, pe președintele Kârgâzstanului, Sadyr Japarov, pe președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, pe președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, și pe președintele Turkmenistanului, Serdar Berdimuhamedov, la summitul „Asia Centrală plus Japonia” (CA+JAD)organizat la Tokyo, Japonia, pe 20 decembrie 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Japonia a anunțat sâmbătă un obiectiv pe cinci ani pentru proiecte de afaceri în valoare totală de 19 miliarde de dolari în Asia Centrală, în contextul în care Tokyo concurează pentru influență în regiunea bogată în resurse, scrie publicația Peninsula.

Anunțul a venit după ce prim-ministrul Sanae Takaichi a găzduit la Tokyo un summit inaugural cu liderii a cinci națiuni din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.

La fel ca Statele Unite și Uniunea Europeană, Japonia este atrasă de resursele naturale enorme, dar încă în mare parte neexploatate, ale regiunii, într-un efort de diversificare a aprovizionării cu pământuri rare și de reducere a dependenței de China.

„Este important pentru Asia Centrală, binecuvântată cu resurse și surse de energie abundente, să își extindă accesul la piețele internaționale”, se arată într-un comunicat comun al participanților la reuniune

Liderii au convenit să promoveze cooperarea care poate contribui la „consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice”, angajându-se totodată să realizeze creștere economică și decarbonizare.

Summitul a fost considerat important pentru ca Japonia să își sporească prezența în regiune, a declarat Tomohiko Uyama, profesor la Universitatea Hokkaido specializat în politica Asiei Centrale.

„Resursele naturale au devenit un punct central de interes, în special în ultimul an, din cauza acțiunilor Chinei legate de pământurile rare”, a declarat Uyama vineri pentru AFP, referindu-se la controalele stricte la export introduse de Beijing în acest an.

Liderii au convenit sâmbătă să extindă cooperarea în ceea ce privește „Ruta Internațională de Transport Transcaspică”, o rețea logistică care face legătura cu Europa fără a trece prin Rusia.

De asemenea, s-au convenit eforturi pentru o „inteligență artificială sigură, securizată și de încredere”.

Tokyo a încurajat de mult timp companiile japoneze să investească în regiune, deși rămân precaute.

Xi a vizitat Astana în iunie, iar China – care are granițe cu Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan – s-a prezentat ca un partener comercial principal, investind în proiecte uriașe de infrastructură.

Fostele republici sovietice încă văd Moscova ca pe un partener strategic, dar au fost speriate de invazia Rusiei în Ucraina.

Pe lângă pământurile rare, Kazahstanul este cel mai mare producător de uraniu din lume, Uzbekistanul are rezerve uriașe de aur, iar Turkmenistanul este bogat în gaze. Și Kârgâzstanul și Tadjikistanul, țări muntoase, descoperă noi zăcăminte minerale.

Cu toate acestea, exploatarea acestor rezerve rămâne complicată în terenurile aspre și îndepărtate ale statelor sărace.