Grecia vrea să ia o măsură care este considerată oficial de Turcia drept motiv de război

Grecia intenționează să-și extindă apele teritoriale, inclusiv în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe George Gerapetritis, în ciuda amenințării de lungă durată a Turciei cu războiul în cazul în care Atena ar face un astfel de pas, transmite Reuters.

Cele două țări NATO, rivale vechi, și-au redus tensiunile în relațiile dintre ele, dar rămân în dezacord cu privire la locul în care începe și se termină platforma continentală în Marea Egee – o zonă considerată a avea un potențial energetic semnificativ și cu implicații pentru spațiul aerian.

Grecia și-a extins deja apele teritoriale în Marea Ionică de la 6 mile marine (11 km) la 12 mile (22 km), în urma acordurilor cu Italia, și a semnat un acord de delimitare maritimă cu Egiptul în estul Mediteranei.

Însă a evitat măsuri similare în Marea Egee, unde Ankara s-a opus vehement.

Turcia a declarat oficial așa ceva drept motiv de război

În 1995, parlamentul turc a declarat „casus belli”, sau motiv de război, în cazul în care Grecia își extinde unilateral apele teritoriale dincolo de șase mile marine în Marea Egee, o poziție pe care Atena o consideră o încălcare a dreptului maritim internațional.

Răspunzând vineri la întrebările adresate în parlament, Gerapetritis a declarat că se așteaptă o extindere suplimentară.

„Astăzi, suveranitatea noastră în Marea Egee se extinde până la șase mile marine”, a spus Gerapetritis. „Așa cum a existat un acord cu Egiptul, așa cum a existat un acord cu Italia, va exista și o (nouă) extindere a apelor teritoriale”, a adăugat el.

El nu a specificat care zone maritime ar putea fi extinse.

În iulie, Grecia a făcut un alt pas, dezvăluind granițele a două zone marine planificate în Marea Ionică și Marea Egee. Zona din Marea Egee, care acoperă 9.500 de kilometri pătrați, s-ar extinde inițial în jurul insulelor sudice din Ciclade, mai la sud de Turcia, conform hărților prezentate de Atena. Anunțul a stârnit obiecții din partea Ankarei.

Grecia afirmă că singura problemă pe care este dispusă să o discute cu Turcia este delimitarea zonelor maritime, inclusiv platoul continental și zona economică exclusivă.

