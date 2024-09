Guvernul britanic își regândește planurile privind taxa „non-dom” după ce marii bogați au amenințat că vor pleca din țară

Guvernul laburist al Marii Britanii își regândește o parte a planului privind înăsprirea regulilor pentru străinii bogați ce trăiesc în țară, așa-zisa taxă pe „non-dom”, relatează vineri Reuters, citând informații apărute în presa financiară.

Regimul non-dom din Marea Britanie este o regulă fiscală veche de 200 de ani, care permite persoanelor care locuiesc în Regatul Unit, dar care au domiciliul în altă parte, să evite plata impozitului pe venit şi câştiguri de capital din străinătate timp de până la 15 ani.

Partidul Laburist de stânga condus de Sir Keir Starmer, care a venit la putere în urma unei victorii categorice la alegerile parlamentare din iulie, a promis în programul său electoral că va „reconstrui” Marea Britanie cu investiții în serviciile publice și infrastructură prin creșterea taxelor pentru bogați.

Laburiștii au vehiculat măsuri și mai ample, dorind să modifice fiscalitatea privind moștenirile pentru a include activele străine puse în trusturi tocmai cu scopul de a evita plata taxelor.

The Financial Times transmite însă acum că ministrul britanic al finanțelor Rachel Reeves are în vedere relaxarea planurilor privind taxa pe „non-dom” din cauza îngrijorărilor că aceasta nu va duce în mod real la strângerea de bani suplimentari pentru buget.

În comentarii făcute la sfârșitul lunii august, Sir Keir Starmer a avertizat că bugetul pe care guvernul său îl va prezenta în octombrie va fi unul „dureros” și a acuzat conservatorii care au fost la putere timp de 14 ani că au mascat o „gaură neagră” de 22 de miliarde de lire sterline în finanțele publice.

Două treimi dintre beneficiarii regimului „non-dom” spun că nu s-ar fi mutat în Marea Britanie dacă știau de modificarea fiscală

Financial Times precizează că încă nu s-a luat decizia finală privind taxa „non-dom”, amintind totodată că revizuirea planurilor vine după ce băncile private și marii bogați au amenințat cu un exod de capital dacă ea va fi introdusă.

Se estimează că anul trecut 74.000 de persoane s-au bucurat de regimul „non-dom” în Marea Britanie, în creştere faţă de 68.900 în 2022.

Aproape două treimi (63%) dintre investitorii bogaţi au spus că intenţionează să părăsească Marea Britanie în termen de doi ani sau „în scurt timp”, dacă guvernul laburist va merge mai departe cu planurile de a elimina o concesie fiscală care datează din perioada colonială. Alți 67% au spus că nu ar fi venit în Marea Britanie dacă ar fi ştiut de schimbarea fiscală, potrivit unui nou studiu al Oxford Economics, care evaluează implicaţiile planurilor.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei de la Londra a catalogat însă vineri informațiile apărute în presă ca fiind „speculații” și a declarat că Biroul pentru Responsabilitate Bugetară își va da avizul pentru toate măsurile ce urmează să fie anunțate pe 30 octombrie, când guvernul va prezenta bugetul pe anul viitor.

Oficialul Trezoreriei a spus de asemenea că guvernul rămâne dedicat „corectării incorectitudinii din sistemul fiscal pentru a putea crește veniturile în vederea reclădirii serviciilor noastre publice”.