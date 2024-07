Hunter Biden renunță la procesul intentat Fox News din cauza unui miniserial

Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden, a renunţat la un proces împotriva Fox News pentru că a publicat fotografii şi videoclipuri nud cu el într-o emisiune fictivă care „simula” un proces ce i-ar fi fost intentat din cauza afacerilor sale din străinătate, relatează Reuters și News.ro.

Situația a fost dezvăluită de un document depus duminică în instanță de avocații săi. Documentul juridic nu oferă niciun motiv pentru renunţarea voluntară la proces. Hunter Biden intentase procesul la începutul acestei luni.

Retragerea acţiunii în justiţie a avut la doar câteva ore după ce tatăl lui Hunter a renunţat la cursa prezidenţială pentru alegerile din noiembrie sub presiunea colegilor democraţi.

ABC News relatează pe surse că Hunter a renunţat la proces cu intenţia de a face o nouă plângere împotriva unor noi pârâți.

Fox a difuzat miniserialul The Trial of Hunter Biden: A Mock Trial for the American People („Procesul lui Hunter Biden: Un proces simulat pentru poporul american”) pe platforma sa de streaming Fox Nation în octombrie 2022, dar a retras producţia în luna aprilie a acestui an după ce televiziunea conservatoare a fost amenințată cu un proces de avocații fiului președintelui SUA.

Serialul TV descria un proces fictiv al lui Hunter Biden pentru lobby ilegal în străinătate şi mită, infracţiuni pentru care nu a fost pus sub acuzare, şi includea fotografii şi videoclipuri cu Hunter Biden nud şi implicat în acte sexuale.

Un purtător de cuvânt al Fox News Media a declarat pentru site-ul de ştiri Axios că compania își menține comentariile anterioare potrivit cărora procesul este „motivat politic” şi „lipsit de fundament”.

Hunter Biden este judecat pentru fraudă fiscală

În iunie, fiul preşedintelui Joe Biden, Hunter Biden, a fost găsit vinovat de un juriu din Willmington, statul Delaware, pentru că a minţit în legătură cu consumul de droguri cumpărându-şi astfel ilegal o armă.

Hunter Biden a devenit astfel primul fiu al unui preşedinte american în funcţie judecat şi condamnat penal. Cazul împotriva lui Hunter Biden a fost intentat de un procuror special al Departamentului de Justiţie al SUA, David Weiss, numit în timpul administraţiei lui Trump.

În cadrul unui dosar separat, Weiss l-a acuzat de asemenea pe Hunter Biden de trei infracţiuni grave şi şase infracţiuni fiscale minore în California, susţinând că nu a plătit impozite de 1,4 milioane de dolari între 2016 şi 2019, în timp ce a cheltuit milioane de dolari pe droguri, escorte, maşini exotice şi alte obiecte de mare valoare.

Hunter Biden a pledat nevinovat la aceste acuzaţii. Un nou proces îl aşteaptă în data de 5 septembrie la Los Angeles.

Însă vinerea trecută avocații săi au cerut anularea dosarelor penale pe numele său, argumentând că o victorie în justiție obținută de Donald Trump la începutul săptămânii se aplică și pentru acțiunile în instanță împotriva lui Hunter Biden.