Încrederea mediului de afaceri în România s-a prăbușit în 2025, arată un sondaj AmCham / Care sunt perspectivele pentru anul viitor

Percepția asupra climatului investițional și de afaceri din România s-a deteriorat semnificativ în 2025, pe fondul instabilității politice, al presiunilor macroeconomice și al impredictibilității fiscale, arată rezultatele celei de-a șaptea ediții a sondajului anual privind climatul de afaceri realizat de Camera de Comerț Americană în România (AmCham România).

Cu toate acestea, pe termen mediu, companiile își mențin încrederea în potențialul României și continuă să planifice investiții și extinderi ale activităților.

Potrivit sondajului, doar 21% dintre companii mai evaluează climatul de afaceri ca fiind bun sau foarte bun, în scădere abruptă de la 45% în 2024.

Nivelul de încredere a coborât astfel sub cel din 2020, anul marcat de recesiune și de incertitudinile generate de pandemia de Covid-19.

Chiar și în acest context de depreciere a încrederii și de încetinire a creșterii economice, angajamentul companiilor membre AmCham față de România se reflectă în menținerea unei perspective pozitive asupra investițiilor care vor fi realizate în următoarele 12 luni, cât și a dezvoltării și consolidării afacerilor pe termen mediu.

Datele reflectă percepția mediului privat în perioada mai 2024 – octombrie 2025 și includ răspunsurile a 204 companii membre AmCham, contribuabili mari, mijlocii și mici.

Context politic și economic dificil

AmCham subliniază că declinul încrederii este rezultatul cumulului de factori care au marcat ultimii ani: un 2024 dominat de cicluri electorale, deteriorarea indicatorilor macroeconomici, riscul temporar de retrogradare a ratingului de țară și perspectiva suspendării fondurilor europene, precum și adoptarea unor măsuri de redresare concentrate preponderent pe fiscalitate, în detrimentul reformelor structurale din administrația publică.

„Toate aceste provocări, suprapuse peste o perioadă prelungită de crize și transformări la nivel european și global, au condus, în octombrie 2025, la o percepție a climatului de afaceri sub nivelurile înregistrate în anul pandemiei. Vestea bună este că investitorii își păstrează încrederea în România, cu condiția menținerii traiectoriei de reformă și a revenirii asupra unor măsuri fiscale nocive, precum impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA)”, a declarat Vlad Boeriu, președintele AmCham România.

65% dintre companii vor să investească

Chiar și în contextul deteriorării abrupte a percepției, companiile membre AmCham își mențin planurile de investiții. Astfel, 65% dintre respondenți intenționează să investească în următoarele 12 luni, iar același procent are în vedere extinderea activităților din România în următorii trei ani. Aceste intenții reflectă așteptarea unei reveniri economice pe termen mediu, susținute de implementarea reformelor și investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

România continuă să fie privită de majoritatea companiilor nu ca o piață oportunistă pe termen scurt, ci ca una strategică pentru consolidarea afacerilor pe termen mediu.

Avantaje competitive și puncte slabe

Apartenența la Uniunea Europeană (87%), statutul de membru NATO (62%) și calitatea capitalului uman (56%) rămân principalele ancore de încredere pentru investitori. În schimb, competitivitatea sistemului fiscal a înregistrat cea mai mare depreciere, fiind menționată de doar 13% dintre respondenți, față de 33% în 2023, pe fondul introducerii și menținerii unor măsuri fiscale considerate distorsionante.

Cele mai puțin apreciate condiții de piață sunt predictibilitatea condițiilor de investiții (83%), fiabilitatea politicilor publice (77%) și ritmul lent al debirocratizării și digitalizării administrației (72%). Deși infrastructura de transport rămâne în topul nemulțumirilor, percepția s-a îmbunătățit față de anii anteriori, pe fondul investițiilor în rețeaua de autostrăzi.

În contrast, capitalul uman și infrastructura digitală sunt cele mai bine evaluate condiții de piață, ambele cu peste 50% aprecieri pozitive.

2026 este crucial pentru traiectoria României

AmCham consideră anul 2026 drept unul crucial pentru traiectoria României, în condițiile absenței presiunii electorale. Prioritățile mediului de afaceri includ continuarea demersurilor pentru aderarea la OECD, maximizarea absorbției fondurilor PNRR până la finalul programului în august 2026 și implicarea timpurie în definirea următorului cadru financiar european 2028–2034.

Totodată, companiile solicită reforme structurale asumate transpartinic, combaterea corupției și a evaziunii fiscale, accelerarea digitalizării administrației publice, predictibilitate fiscală și o politică economică coerentă, capabilă să restabilească încrederea investitorilor și a partenerilor internaționali.

„2026 vine cu șansa unică de a fi un an de resetare pentru România. Modul în care vom valorifica această oportunitate va influența prosperitatea, siguranța și competitivitatea României pe termen lung”, a concluzionat Vlad Boeriu.

Camera de Comerț Americană în România este una dintre cele mai reprezentative asociații de afaceri din țară, reunind aproximativ 600 de companii cu investiții cumulate de peste 30 de miliarde de dolari.