INTERVIU VIDEO Cum îți poți extinde afacerea regional cu MoonShotX: Programul inovator pentru companiile Mid-Corporate

Raiffeisen Bank România, în parteneriat cu InnovX, a făcut un pas major în sprijinul companiilor Mid-Corporate prin lansarea MoonShotX, un proiect revoluționar ce își propune să accelereze creșterea și extinderea afacerilor românești la nivel regional și global. Destinat firmelor cu o cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro, acest program ambițios promite să transforme companiile locale în jucători competitivi pe piețele internaționale.

Programul MoonShotX reprezintă o oportunitate unică pentru companiile românești, oferind sesiuni de diagnoză, bootcamp-uri de accelerare, mentoring personalizat și oportunități de pitching în fața investitorilor internaționali, inclusiv la prestigioasa conferință „Select USA Conference”.

Despre acest proiect, lansat recent, am vorbit cu Cristian Sporiș, vicepreședinte al Raiffeisen Bank România, și cu Diana Dumitrescu, CEO al InnovX.

Ce a determinat Raiffeisen Bank să inițieze MoonShotX, care sunt principalele obiective ale proiectului și cum va sprijini acesta companiile din România?



Cristian Sporiș: România a ajuns o țară importantă din punct de vedere economic la nivel regional. Este cea mai mare din Balcani în momentul de față ca și PIB, ca și produs intern brut, probabil anul acesta o să fie undeva pe la 370 de miliarde de dolari, mult mai mult decât țările din jurul nostru. Și atunci e clar că și companiile au crescut. Deci, practic, companiile au ajuns la momentul în care unele dintre ele au început dintr-un oraș sau au crescut la nivel regional, într-o regiune istorică, în sensul ăsta: fie în Moldova, fie în Transilvania, fie în Țara Românească. După care au decis să se extindă la nivel național. Sunt multe companii în intervalul pe care l-ați menționat, 5-50 de milioane, dar aceste cifre nu sunt bătute în cuie, poate să fie și 3 la 80 de milioane. Deci, în principiu, și mai puțin de 5 și mai mult de 50.

Este important este să aibă un produs, să aibă un model de business, să fie deja o companie la nivel național și să vrea să crească la nivel regional, în regiunea aceasta pe care o avem noi, Europa Centrală și de Est. Și, de ce nu, ulterior la nivel continental, Europa, sau la nivel internațional. De ce am decis noi, ca și bancă, să ne implicăm în acest lucru, este pentru că este următoarea fază de dezvoltare a companiilor românești. În prima etapă au fost încercări, antreprenoriat, s-au gândit cum să facă anumite lucruri. Unii dintre ei au n-au reușit, alții au reușit și au ajuns la nivel național. Iar acuma este următorul pas în evoluția oricărei companii în care vrei să te duci, și să te duci cu modelul tău de business, produsul, organizația, tot ce înseamnă o companie mijlocie către alte piețe. Pentru că este singura modalitate în care poți să crești în mod accelerat.

Altfel, companiile din România vor crește pe măsura creșterii economiei românești sau, dacă e cazul de consolidări, să cumpere un concurent sau lucruri de genul acesta. Dar dacă vor să aibă o creștere mai rapidă, asta o pot face doar la nivel regional.

Este un proiect lansat de Raiffeisen Bank și desfășurat în parteneriat cu InnovX. Cum a luat naștere această colaborare și în ce mod contribuie la succesul proiectului?

Diana Dumitrescu: Cred că este un element cumva comun pe care îl avem, atât Raiffeisen Bank România – având în vedere că au activitate la nivel de Europa Centrală și de Est –, cât și noi, ca și InnovX, care, iată, ni s-a confirmat că scalăm business-uri nu doar din România, ci din Europa de către Financial Times. Suntem totuși primul accelerator din Europa Centrală și de Est, și suntem pe locul 11 din Europa din 125 de acceleratoare. Deci, cred că este un element comun de scalare regională. Împreună, cu siguranță, putem scala aceste companii Mid-Corporate, având o arhitectură de program corespunzătoare nivelului de dezvoltare al acestora. Ne dorim să avem rezultate atât regional, cum spunea Cristi, cât și global, pentru că vom merge la Select USA Conference în anul 2025, luna mai.

Există criterii specifice de selecție pentru companiile care doresc să se alăture MoonShotX?

Cristian Sporiș: În primul rând, criteriul de selecție cel mai important este dorința de a crește și de a încerca expansiune pe alte piețe pe care nu le cunosc. Deci, în primul rând, ăsta este primul criteriu. Nu, aici era o glumă! Noi avem o listă de companii din România. Este o listă publică pe care o găsim după ce își depun bilanțul la Ministerul de Finanțe pe anul precedent. Ne uităm, este important ceea ce vând, care este produsul sau serviciul, care este dimensiunea, dacă este un business de succes și cum poate să crească mai departe. Deci nu putem să dăm niște criterii foarte clare.

Pe de altă parte, trebuie să fie și dorința companiei, să dorească să cerceteze, să vadă, să încerce să se gândească că ar putea să fie o companie importantă și în Ungaria, de exemplu, și în Cehia, Bulgaria, Serbia, chiar și Austria, de ce nu. Ideea este să există și dorința aceasta, iar în momentul în care nu au aceste competențe și aceste cunoștințe la nivel de companie, acesta este motivul pentru care există acest program. Noi suntem, să spun așa, susținătorii, dar InnovX este cel care vine cu partea de know-how, partea de bootcamp-uri, cu partea de consultanță și practic, împreună cu cei care doresc, încercăm să găsim constanța și pe piețele pe care vor să intre, și pe piața locală, și pe partea de resurse umane și de strategie financiară și de diverse lucruri de care ai nevoie în momentul în care vrei să te duci și în alte jurisdicții.

Etapa de preselecție

Proiectul include mai multe etape. Care sunt acestea și ce fel de suport și resurse vor avea companiile în cadrul fiecărei sesiuni?

Diana Dumitrescu: InnovX se ocupă de implementarea programului. Acum suntem în perioada de preselecție, aceasta este prima etapă în care discutăm cu companiile despre ambiția lor de scalare regională, ne interesează foarte mult acest aspect. Ne interesează foarte mult ca și echipa lor să fie o echipă cu roluri complementare, astfel încât într-adevăr să găsim persoanele potrivite care să fie prezente în bootcampul de o săptămână ce se va desfășura la București, în luna octombrie.

A doua etapă a programului după care va urma o etapă de diagnosis, unde noi, împreună cu experții din program, atâți experții Raiffeisen, cât și experți externi, ne dorim să găsim, să identificăm, de fapt, pentru fiecare companie în parte, minim 3 challenge-uri importante pe o perioadă de un an de zile.

De ce vrem asta? Pentru că noi ne dorim să customizăm programul în perioada de bootcamp, etapa următoare, să aducem experți importanți, astfel încât să răspundem pe perioada derulării programului la aceste challenge-uri. Unul poate să fie de adopție de tehnologie, chiar am avut discuții, și atunci, da, avem parteneri globali alături de noi, care pot veni cu knowledge-ul adecvat acestei adopții de tehnologie, indiferent de la ce partener global, sau care ar fi el. Apoi, poate să fie faptul că își doresc să intre pe o piață ca Cehia, de exemplu, și atunci noi vom merge anul viitor împreună cu ei acolo. Deci vom răspunde acestui challenge.

„Ne dorim să răspundem la cât mai multe challenge-uri, evident, pentru că programul are niște KPI-uri foarte clare, adică rezultatul pe care ni-l dorim cu toții este acela exact de care spunea Cristian la început: să scalăm business-uri din România regional”.

Următoarea etapă este Bootcamp-ul MoonShotX, care va ține o săptămână. În această etapă, de o săptămână fizică, o să avem topicuri despre finanțare, sustenabilitate, tehnologie, M&A, internaționalizare, marketing, branding etc. Vor fi alături de noi partenerii de tehnologie globali. Vom avea un topic extrem de important pentru aceste companii, pentru cele cu peste 50 de milioane de euro, care se uită atent să adopte inovare de la start-up-uri listate sau de ce nu, să achizioneze. Deci, sunt foarte multe topicuri importante. E un bootcamp în care vom lucra împreună cu echipa extinsă de mentori, experți. Vom avea foarte multe studii de caz, companii care au crescut și vom vedea de ce au crescut, cum au crescut sau de ce n-au crescut, pentru că vom învăța unii de la alții.

În luna noiembrie o să avem un eveniment, de exemplu, în care vom prezenta din comunitatea InnovX startup-uri către companiile Mid-Corporate din program. Ele își doresc să o vadă și să adopte inovare, cum spuneam. Apoi, anul viitor, în 2025, într-adevăr, va fi etapa de scalare.

Începând cu luna aprilie 2025 vom explora piețele din Cehia, Austria, Croația, UK și SUA prin evenimente punctuale. Ne dorim ca participanții să fie pregătiți nu doar din punct de vedere mindset, dar să avem un plan de scalare consolidat, astfel încât să putem aborda pregătiți acele piețe.

În ceea ce privește evenimentele regionale de scalare din țările menționate, ce informații suplimentare ne puteți oferi despre acestea?

Diana Dumitrescu: Raiffeisen are un rol extrem de important, de a facilita organizarea unor evenimente în țările Cehia, Croația, Viena. Ne dorim să aducem clienți Raiffeisen locali.

Companii care vor să crească în regiune

Cristian Sporiș: Avantajul, să spun așa, al Raiffeisen-ului, este faptul că e prezent pe aceste piețe și atunci, existând o prezență în aceste piețe, automat băncile respective au și alți parteneri, alți clienți, cunosc, să spun așa, sectoarele foarte bine, așa cum și noi în România cunoaștem sectoarele foarte bine, știm care sunt competitorii, care sunt cei mai importanți dintr-o industrie sau mai puțin. Și atunci, ducându-i în aceste piețe pe potențiali investitori, companii românești în țările respective, ei pot afla mai multe: cu ce se mănâncă piața aia, cine sunt, cum circulă lucrurile. În orice economie există partea care, cum să spun, este vizibilă și pe care o găsești în statistici. Dar mai este și cum se fac lucrurile aici. Lucrul ăsta îl vom afla și noi la rândul nostru.

La fel cum și în România, când cineva vine, orice investitor străin: E România, e o țară din Europa Centrală și de Est, Balcani, are o creștere economică foarte mare, dar cum se fac lucruri? Adică, până la urmă, sunt multe lucruri care nu sunt așa de foarte clare. În aceste evenimente, vom afla mai multe lucruri, iar clienții noștri sau partenerii, companiile care vor să scaleze, nu toți sunt clienții Raiffeisen. Apropo, asta vreau să spun, cei care vor aplica, mulți dintre ei nu sunt clienți Raiffeisen, dar nu despre asta e vorba. Este vorba de companii românești care vor să crească în regiune. Ei vor afla practic care sunt constrângerile să începi un business în Cehia sau în Croația, sau în Austria, dacă sunt bariere de intrare, care sunt acestea, ș.a.m.d.

Care credeți că vor fi principalele provocări pentru companiile care participă în MoonShotX și cum pot fi acestea depășite?

Diana Dumitrescu: Cu siguranță le vom depăși împreună! Da, vor fi, vor fi multe, dar tocmai de aceea avem aceste sesiuni de diagnoză în care vom identifica exact provocările lor. Eu cred că una dintre ele va fi concurența internațională, pentru că suntem aici, suntem pe piața locală, e foarte bine, avem mulți clienți, dar din discuțiile pe care le-am avut e clar, e o, nu o să spun o necunoaștere, dar știm cu toții că e foarte important să fim informați de experții potriviți la momentul potrivit. Și cred că asta facem noi, vom răspunde la această provocare. Apropo de concurența internațională, cred că va mai fi o provocare: Adopția de tehnologie, digitalizarea?

Pentru că noi venim cu imputul acesta, e importantă tehnologia, chiar dacă e o automatizare de proces în producție. Orice ar fi, este foarte important să o avem însușită în organizație. Poate nu implementată la momentul actual, dar cu siguranță cred că experții pe care o să-i avem în bootcamp vor deschide niște linii clare, mai clare poate decât sunt acum în ceea ce privește tehnologia. Deci, adopția de tehnologie aici va fi o provocare. Și inovarea, că vorbim de un produs de cosmetice, că suntem femei, că vorbim de un produs de nu știu, construcții, că vorbim de orice tip de produs, există inovare acolo în procesul de realizare al acestora.

Pentru că, de exemplu, în construcții, în real estate, poți să ai un produs adoptat pe IoT, un device care să-ți monitorizeze diverse lucruri. Și atunci e clar că există inovare, dar trebuie să o identificăm, iar când mergem afară, trebuie să o expunem foarte bine, pentru că e clar că inovarea și tehnologia ajută o scalare mai rapidă regională.

„Noi, prin program, vom răspunde cu siguranță la provocările de care spuneam, că de aceea facem programul. Până la urmă e important să avem un scop foarte bine conturat și obiective specifice”.

Ce așteptări aveți în privința impactului MoonShotX asupra companiilor participante, dar și asupra economiei țării?

Cristian Sporiș: Am niște copii mari care se uită să se ducă la anul la universități ș.a.m.d. și o să încerc să fac o paralelă. În urmă cu 15-20 de ani, probabil că câțiva, nu știu, 10-15-100 de români care mergeau la universități în afară, fie în Statele Unite, fie în UK, fie în Germania. Și tot timpul părinții aveau o anumită anxietate. Ok, și cum se descurcă? Cum se duc? Acolo nu avem o verișoară, un verișor, o fină, un naș pe care să-l sunăm. E copilul bine la cămin sau nu? Acum, de exemplu, sunt mii de studenți care sunt la universitățile despre care vorbeam, chiar dacă e UK a ieșit din Uniunea Europeană, cu toate astea este destinația preferată a studenților români. Cu mulți dintre ei am discutat de ce se duc și spun că: mergem, învățăm, dar ne vom întoarce. Cam asta este și cu companiile despre care vorbim noi. Rolul nostru este să fim facilitatori. Și apropo, pentru acești studenți, copii care termină clasa a 12-a, elevi, liceeni, există tot felul de coach și tot felul de companii care îi învață, care le spune unde ar avea mai multe șanse să intre, în ce universitate, ce note le trebuie la bacalaureat, cum să-și facă eseul, lucruri de genul acesta. Noi cam asta facem, încercăm să fim facilitatori în care companiile respective care vor să vadă cum e și în altă parte, și nu doar cum e și în altă parte, dar de acolo s-ar putea să am un cash flow suplimentar, pentru că e o altă piață de desfacere.

Deci, în loc să te adresezi unei piețe de 19 milioane de locuitori, poți să mai adaugi încă 10 milioane în Cehia, 10 milioane în Austria, ca să dau un exemplu, sau 340 în Statele Unite, acesta ar putea să fie punctul final. Și noi ce încercăm să facem este să facilităm acest lucru. Și noi vom considera că am avut succes în momentul în care peste 2-3-4-5 ani de zile vom vedea în loc de 10 companii, 15 sau 100 de companii din România prezente pe alte piețe, 1.000 de companii din România cu antreprenori români care sunt prezenți pe aceste piețe.

Ambiția de a ieși în afara țării

Au trecut două luni de la lansarea proiectului. Câte și ce tip de companii și-au exprimat deja interesul pentru participarea în proiect și din ce domenii de activitate provin acestea?

Diana Dumitrescu: O să încep cu un lucru extrem de important! Dintr-un pool foarte mare de companii, peste 650 de companii din industrii diverse și care răspund criteriilor noastre de eligibilitate, doar peste 250 de companii s-ar încadra în toate criteriile noastre enunțate mai sus, dar și ambiția de scalare regională, inovare, deschis la adopție de tehnologie. În momentul de față, în urma discuțiilor avute cu o parte din companii care și-au prezentat interesul către noi, am discutat cu ei și au același scop ca și noi, sunt 14 companii care deja sunt eligibile și își doresc în momentul de față să intre în program și sunt în selecția finală. E un program competitiv, până la urmă vorbim de concurență, la nivel regional. Ne place să facem lucruri calitative și fiecare program desfășurat de către noi are o componentă de competiție. Fără competiție cred că nici eu n-aș fi astăzi aici cu InnovX.

Dintre cele înregistrate până acum, de unde vin, din ce orașe?

Diana Dumitrescu: Din toate orașele din România: de la Târgu Mureș, Timișoara, vin de la Iași, din București, din diverse orașe din România.

Cristian Sporiș: Ultima zi este 30 august. Deci, încurajăm pe toată lumea să se înscrie.

Diana Dumitrescu: Sigur, scrieți-ne pe LinkedIn, pe site. Noi suntem foarte activi, discutăm, ne place să discutăm cu potențialii participanți. Apropo de preselecție, preselecția înseamnă și o cunoaștere a companiei care intră, care se înregistrează. Noi luăm contact cu ei și cumva e o discuție liberă, să înțelegem dacă au același scop, pentru că dacă nu pornim de la același scop, acela de ambiție în a scala regional, e clar că n-o să meciuim, să spunem, obiectivele noastre comune și s-ar putea să nu avem rezultate împreună. Și noi ne dorim să avem rezultate cu aceste companii.

Există anumite domenii de activitate pe care proiectul le vizează în mod special pentru a participa în program?

Cristian Sporiș: Nu avem anumite domenii de activitate. Ceea ce e important este să existe un produs, un serviciu care să fie scalabil și să existe cerere pentru potențială cerere, asta vom vedea ulterior, în una din piețele despre care vorbim pentru acel produs sau serviciu.

Cum contribuie MoonShotX la implementarea strategiei Raiffeisen Bank România de sprijinire a dezvoltării economice la nivel local și regional?

Cristian Sporiș: Noi suntem o bancă românească cu acționar austriac, suntem în România de foarte mulți ani. Practic, banca ca atare a fost la început Banca Agricolă, ulterior a fost achiziționată de către acționarul austriac. Finanțăm România de nici nu-mi aduc aminte când a fost înființată Banca Agricolă – 1990-1991, deci imediat după Revoluție. Inițial era preponderent industria alimentară, agricultură și industria alimentară. După preluarea de către acționarul austriac finanțăm toate industriile din România, cu două excepții, dar care sunt, cum să spun, tot timpul s-au întâmplat: una este nuclear și celălalt este defence. Aceste două nu sunt finanțate de către banca noastră. În rest toate domeniile de activitate. Tot timpul profitul făcut a fost reinvestit. De asta am început cu o bază de capital, ca și bancă, de nu știu, 250 de milioane de euro, acuma este 1,4 miliarde, deci cumva toți banii care au fost au fost reinvestiți.

„Din punct de vedere al economiei românești, am finanțat economia, am ajutat economia să crească. În momentul de față credem că există potențial pentru a ieși în afară din România, în țările vecine, în regiune, pentru companiile românești și suntem dispuși să finanțăm această expansiune”.

Pe de altă parte, avem subsidiare, bănci surori sau bănci frați sau nu știu, rude în alte bănci, că vorbim de Raiffeisen Bank din Cehia sau Raiffeisen Bank din Ungaria sau Croația, care practic și ei vor putea să finanțeze aceste, pentru că deja cunosc companiile, noi suntem capabili să oferim toate informațiile necesare. Și asta practic contribuie împreună la o regiune care noi ne dorim să crească, regiunea ca atare, iar noi ca și companii românești, să avem un rol în această creștere, adică cumva să fim și noi parte din această creștere, nu să rămânem doar în România și să aibă parte de această creștere alte companii din alte țări vecine.

Articol susținut de Raiffeisen Bank România