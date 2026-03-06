Investitorii în baterii vor primi ajutoare de 150 milioane euro

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (aproximativ 764 milioane lei), pentru stocarea energiei electrice, potrivit unui comunicat transmis vineri de Executivul comunitar.

Schema este pentru investiții în sisteme de stocare, în special în baterii pentru energie, astfel încât electricitatea produsă din surse regenerabile să poată fi utilizată mai eficient în sistemul energetic național.

Ce capacitate de stocare va fi finanțată

Programul va finanța instalarea unor noi capacități de stocare de cel puțin 2.174 MWh, ceea ce ar urma să faciliteze integrarea energiei din surse regenerabile variabile, precum energia eoliană sau solară, în rețeaua electrică.

Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi directe pentru investiții în sisteme autonome de stocare a energiei, iar beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură competitivă de licitație.

Finanțare din Fondul de modernizare

Schema va fi finanțată din Fondul pentru modernizare al Uniunii Europene. Este un instrument destinat statelor membre cu venituri mai reduse pentru a susține investițiile în energie curată și modernizarea sistemelor energetice.

Programul este prima schemă notificată de România în cadrul Cadrului privind ajutoarele de stat pentru Pactul pentru o industrie curată (CISAF), adoptat de Comisia Europeană în iunie 2025.

Schema va funcționa până în 2030

Potrivit vicepreședintei executive a Comisiei pentru tranziția curată, Teresa Ribera, dezvoltarea capacităților de stocare este esențială pentru integrarea pe scară largă a energiei regenerabile și pentru asigurarea unui sistem energetic mai sigur și mai rezilient.

Ajutoarele vor fi acordate în cadrul unei scheme cu buget estimat și vor putea fi atribuite până la 31 decembrie 2030, în conformitate cu regulile europene privind ajutoarele de stat.

Ce capacități de stocare are România

În ultimul an au început să apară tot mai multe capacități de stocare în România.

La finalul anului 2025 existau capacități de stocare de aproape 600 de MW care pot fi distribuiți la nivelul întregului sistem energetic național, iar, din estimările ANRE, alți 600 de MW sunt în stocare în bateriile prosumatorilor.