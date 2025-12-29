Israelul și două țări UE își sporesc cooperarea militară în aer și pe mare în Mediterană

Premierul Benjamin Netanyahu, fotografiat alături de alți oficiali israelieni în timpul unei vizite efectuate la forțele navale ale țării, FOTO: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia Images

Israelul, Grecia și Ciprul își vor intensifica exercițiile aeriene și navale comune în estul Mării Mediterane în 2026, aprofundându-și cooperarea în domeniul apărării, au declarat luni oficiali militari greci și o sursă de rang înalt citată de Reuters sub protecția anonimatului.

Cele trei state din estul Mediteranei s-au apropiat în ultimul deceniu prin exerciții militare comune, achiziții de armament și cooperare în domeniul energiei, evoluții urmărite îndeaproape de rivalul regional, Turcia.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Greciei (GEETHA) a anunțat că oficiali militari de rang înalt din cele trei țări au semnat săptămâna trecută în Cipru un plan comun de acțiune pentru cooperare în domeniul apărării. Instituția nu a oferit alte detalii.

Acordul a venit în urma unei reuniuni desfășurate la Ierusalim între premierul elen Kyriakos Mitsotakis, președintele cipriot Nikos Christodoulides și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Aceștia au semnat în cadrul reuniunii un acord pentru consolidarea cooperării în materie de securitate maritimă și pentru avansarea proiectelor de interconectare energetică.

Un oficial grec de rang înalt, familiarizat cu subiectul, a declarat că acordul militar va include exerciții navale și aeriene comune, precum și transferul de „know-how” din Israel către Grecia și Cipru, pentru a face față atât amenințărilor „asimetrice”, cât și celor „simetrice”.

Grecia și Ciprul au cumpărat armament în valoare de miliarde de euro din Israel

„Grecia și Israelul vor intensifica exercițiile comune după încetarea focului din Gaza, cu participarea Ciprului”, a spus oficialul, adăugând că Grecia intenționează să participe în lunile următoare la exercițiul naval israelian „Noble Dina”, în estul Mării Mediterane.

Nu a existat un comentariu imediat din partea guvernului cipriot, însă un important partid de opoziție, formațiunea comunistă AKEL, și-a exprimat rezervele. „Domnul Christodoulides continuă să aprofundeze cooperarea militaro-politică cu Israelul fără a lua în considerare riscurile și consecințele acestei alegeri”, se arată într-un comunicat remis de partid.

Grecia și Ciprul au achiziționat deja din Israel sisteme de rachete în valoare de miliarde de euro. Atena poartă, de asemenea, discuții pentru a cumpăra din Israel sisteme anti-aeriene și anti-balistice cu rază medie și lungă de acțiune, destinate unui viitor sistem de apărare aeriană și anti-dronă multistratificat, cunoscut sub numele de „Scutul lui Ahile”. Costul acestuia este estimat la aproximativ 3 miliarde de euro.

Luna aceasta, parlamentul grec a aprobat achiziționarea a 36 de sisteme de artilerie cu rachete PULS din Israel, pentru a consolida apărarea de-a lungul frontierei de nord-est a Greciei cu Turcia și pe insulele grecești din Marea Egee.