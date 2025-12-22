Japonia, pas decisiv pentru cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după dezastrul de la Fukushima

Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repunerea în funcțiune a celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat în favoarea reluării operațiunilor, un moment decisiv în revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani după dezastrul de la Fukushima, informează Reuters.

Kashiwazaki-Kariwa, situată la aproximativ 220 km nord-vest de Tokyo, a fost printre cele 54 de reactoare închise după ce cutremurul și tsunamiul din 2011 au avariat centrala Fukushima Daiichi, provocând cel mai grav dezastru nuclear de la Cernobîl.

De atunci, Japonia a repornit 14 dintre cele 33 de reactoare care rămân funcționale, în încercarea de a renunța la combustibilii fosili importați. Kashiwazaki-Kariwa va fi prima centrală operată de Tokyo Electric Power Co (TEPCO), care a administrat centrala Fukushima.

Protest față de redeschiderea centralei

Luni, adunarea prefecturii Niigata a votat în favoarea guvernatorului Niigata, Hideyo Hanazumi, care a susținut repornirea centralei luna trecută, permițând astfel reluarea operațiunilor.

Înaintea votului, aproximativ 300 de protestatari, în majoritate persoane în vârstă, ținând pancarte cu mesajele „No Nukes” (Fără arme nucleare), „Ne opunem repornirii centralei Kashiwazaki-Kariwa” și „Susțineți Fukushima”, s-au strâns în fața adunării prefecturii Niigata, la o temperatură de 6 grade Celsius.

La începutul mitingului, mulțimea formată în mare parte din persoane în vârstă a cântat „Furusato” – un cântec național despre legătura cu locul de naștere, care înseamnă „patrie” în japoneză.

„TEPCO este calificată să gestioneze Kashiwazaki-Kariwa?”, a întrebat un protestatar la microfon, iar mulțimea a strigat: „Nu!”

TEPCO ia în considerare reactivarea primului dintre cele șapte reactoare ale centralei pe 20 ianuarie, a relatat postul public de televiziune NHK.

„Rămânem ferm angajați să nu repetăm niciodată un astfel de accident și să ne asigurăm că locuitorii din Niigata nu vor mai experimenta niciodată ceva similar”, a declarat purtătorul de cuvânt al TEPCO, Masakatsu Takata. Takata a refuzat să comenteze cu privire la calendarul privind repornirea.

Locuitorii sunt reticenți

La începutul acestui an, TEPCO s-a angajat să injecteze 100 de miliarde de yeni (641 de milioane de dolari) în prefectură în următorii 10 ani, în încercarea de a câștiga sprijinul locuitorilor din Niigata. Dar mulți localnici rămân sceptici.

Un sondaj publicat de prefectură în octombrie a arătat că 60% dintre locuitori nu considerau că sunt îndeplinite condițiile pentru repornirea operațiunilor. Aproape 70% erau îngrijorați de faptul că TEPCO va opera centrala.

Ayako Oga, în vârstă de 52 de ani, s-a stabilit în Niigata după ce a fugit din zona din jurul centralei Fukushima în 2011, împreună cu alți 160.000 de evacuați. Vechea ei casă se afla în zona de excludere iradiată de 20 km.

Fermiera și activista antinucleară s-a alăturat acum protestelor împotriva a ceea ce ea consideră a fi o nouă amenințare la ușa ei.

„Cunoaștem din proprie experiență riscul unui accident nuclear și nu îl putem ignora”, a spus Oga, adăugând că încă se luptă cu simptome de stres post-traumatic cauzate de ceea ce s-a întâmplat la Fukushima.

Cererea de energie, preconizată să crească

Chiar și guvernatorul Niigata, Hanazumi, speră că Japonia va reuși în cele din urmă să-și reducă dependența de energia nucleară. „Vreau să văd o eră în care nu mai trebuie să ne bazăm pe surse de energie care provoacă anxietate”, a spus el.

Votul de luni a fost considerat ultimul obstacol înainte ca TEPCO să repună în funcțiune primul reactor, care, potrivit estimărilor Ministerului Comerțului din Japonia, ar putea crește cu 2% aprovizionarea cu energie electrică a zonei Tokyo.

Prim-ministrul Sanae Takaichi, care a preluat funcția în urmă cu două luni, a susținut repornirea reactoarelor nucleare pentru a consolida securitatea energetică și pentru a contracara costul combustibililor fosili importați, care reprezintă 60% până la 70% din producția de energie electrică a Japoniei.

În ciuda scăderii populației, Japonia se așteaptă ca cererea de energie să crească în următorul deceniu, datorită boomului centrelor de date AI, care consumă multă energie.