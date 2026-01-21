Justiția japoneză a decis pedeapsa pentru bărbatul care l-a ucis pe fostul premier Shinzo Abe

O instanță japoneză l-a condamnat miercuri la închisoare pe viață pe bărbatul care l-a ucis în 2022 pe pe premierul Shinzo Abe, a anunțat postul public de televiziune NHK, decizia instanței venind la trei ani și jumătate după incidentul care a șocat națiunea.

Tetsuya Yamagami a fost arestat pe loc în iulie 2022 după ce l-a împușcat mortal pe Abe cu o armă artizanală în timp ce acesta ținea un discurs electoral în orașul Nara, din vestul țării.Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, avea 67 de ani, notează France Presse.

Verdictul de vinovăție era aproape sigur după ce Yamagami a recunoscut că l-a ucis pe Abe la prima audiere la Tribunalul districtual din Nara, în octombrie, iar atenția s-a concentrat asupra severității pedepsei.

Procurorii au cerut luna trecută pedeapsa cu închisoarea pe viață, calificând fapta drept „un incident extrem de grav, fără precedent în istoria postbelică”.

Deși nu mai era liderul Japoniei la momentul respectiv, Abe rămăsese o forță puternică și influentă în cadrul Partidului Liberal Democrat de la guvernare. Absența sa a lăsat un vid în cadrul partidului, care a cunoscut de atunci două curse pentru conducere și o succesiune rapidă de prim-miniștri.

Abe însuși a ocupat funcția de prim-ministru timp de 3.188 de zile în total, pe parcursul a două mandate separate, demisionând în septembrie 2020 din motive de sănătate.

Protegata sa, Sanae Takaichi, conduce acum Japonia și PLD, dar puterea partidului s-a diminuat considerabil.

Asasinarea lui Abe a scos la iveală și legătura strânsă dintre partidul său și Biserica Unificării, o organizație considerată de mulți o sectă. O anchetă internă a partidului a descoperit că peste o sută de parlamentari aveau legături cu această organizație, ceea ce i-a determinat mulți alegători să se îndepărteze de PLD, partidul care a guvernat Japonia în cea mai mare parte a perioadei postbelice.

Yamagami a spus în fața instanței că nutrea ranchiună față de Biserica Unificării după ce donația generoasă făcută de mama sa către aceasta a adus dificultăți financiare familiei lor și că și-a descărcat furia asupra lui Abe deoarece fostul prim-ministru trimisese odată un mesaj video la un eveniment organizat de un grup afiliat bisericii.

Fondată în Coreea de Sud în 1954, Biserica Unificării este renumită pentru nunțile sale în masă și adepții săi japonezi reprezintă o sursă importantă de venituri.

Avocații lui Yamagami au susținut că problemele provocate familiei de donația către Biserica Unificării ar trebui luate în considerare și că pedeapsa cu închisoarea ar trebui limitată la maximum 20 de ani.