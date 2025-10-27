Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris

Artista americană Katy Perry şi fostul premier canadian Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia în weekend, atunci când au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători ziua de naștere a cântăreței, care a împlinit 41 de ani.

Pentru prima lor ieşire oficială, cei doi au fost, sâmbătă, la un spectacol de cabaret la Crazy Horse Paris, unde paparazzi îi aşteptau cu nerăbdare în faţa localului, conform News.ro.

Potrivit TMZ, după spectacol, cuplul a ieşit din teatru ţinându-se de mână, iar un fan i-a dăruit cântâreței un trandafir şi i-a urat la mulţi ani.

Cei doi s-au îndreptat apoi către maşina care îi aştepta, în timp ce paparazzi îi fotografiau, înainte de a pleca.

La începutul acestei luni, TMZ a publicat fotografii cu cântăreaţa şi fostul prim-ministru canadian îmbrăţişându-se pe iahtul lui Perry, în timp ce se sărutau pasional în largul coastei Californiei.

În iulie, cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă idilă după ce au fost văzuţi la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare în Parcul Mount Royal. Trudeau a apărut apoi la unul dintre concertele lui Katy, tot în Montreal, în timpul turneului ei „Lifetimes”.

La acea vreme, Perry anunţase despărţirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fiică de 5 ani, Daisy Dove Bloom. Trudeau s-a despărţit după 18 ani de căsnicie cu Sophie Grégoire în 2023, cu care are trei copii.

Născută şi crescută în California, Perry a fost nominalizată de 13 ori la premiile Grammy. Ea a devenit rapid una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile datorită melodiilor sale. A lansat şapte albume de studio, dintre care cel mai cunoscut este „Teenage Dream”, din 2010. Albumul a produs cinci melodii care au ajuns pe locul 1, egalând recordul stabilit de albumul „Bad” al lui Michael Jackson din 1987.

Trudeau şi-a anunţat demisia la începutul anului, după ce aproape un deceniu s-a aflat la putere. Tatăl său, regretatul Pierre Trudeau, era celibatar când a devenit prim-ministru. A avut relaţii cu actriţele Barbara Streisand şi Kim Cattrall şi s-a căsătorit cu o femeie în vârstă de 22 de ani în timp ce era în funcţie, la vârsta de 51 de ani.