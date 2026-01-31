Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren

În calitate de partener principal al Transylvania Open, Kaufland aduce în atenție „Mingea neoficială” – o inițiativă care completează competiția sportivă cu o dimensiune socială clară și un impact care depășește limitele terenului. Proiectul pornește de la valorile sportului de performanță și le transpune într-un demers concret despre acces, incluziune și șanse reale.

Dacă mingea oficială face puncte în meciuri, Mingea neoficială face bine. Nu este folosită în jocurile oficiale, dar devine un simbol al modului în care sportul își poate extinde sensul dincolo de competiție. Personalizată cu atribute inspirate din sport – curaj, ambiție, echilibru, respect și determinare – mingea vorbește despre potențial și despre parcursuri construite atunci când există acces și sprijin.

Inițiativa face parte din Servește Inspirație, platforma Kaufland care conectează sportul cu cariera, două lumi unite de aceeași energie: dorința de a progresa, de a colabora și de a performa. Proiectul este integrat în programul Kaufland A.C.C.E.S., prin care compania susține integrarea persoanelor cu dizabilități în sport, muncă și o viață activă.

Între 31 ianuarie și 7 februarie, publicul poate susține această direcție prin achiziționarea Mingii neoficiale, disponibilă printr-un vending machine dedicat, amplasat în zona turneului, precum și online, pe site-ul caiacsmile.ro, în limita stocului disponibil. Fiecare minge cumpărată contribuie la susținerea incluziunii prin sport, iar Kaufland dublează suma strânsă. Fondurile sunt direcționate către Asociația Club Sportiv Caiac SMile, prin programul A.C.C.E.S.

Demersul reflectă o realitate deja prezentă în cultura organizațională Kaufland: peste 500 de persoane cu dizabilități fac parte din echipa companiei, contribuind activ la performanță și diversitate. În acest context, Mingea neoficială devine o extensie firească a modului în care Kaufland vorbește despre incluziune – prin acțiuni concrete, cu impact în comunitate.

Tot în cadrul turneului Transylvania Open, pe 5 februarie, Kaufland va organiza un meci special de tenis în scaun rulant, disputat între două jucătoare profesioniste. Accesul la meci este posibil pe baza unui bilet valabil pentru ziua respectivă, disponibil pe site-ul oficial al turneului, transylvaniaopen.ro.

Kaufland va fi prezent în cadrul evenimentului cu o serie de activări interactive și un stand dedicat, unde vizitatorii pot descoperi mingile neoficiale expuse. Iar începând cu 30 ianuarie, clienții Kaufland care comandă din magazinele din Cluj prin platformele de delivery vor primi, odată cu livrarea, un kit pregătit de angajații Kaufland cu dizabilități, care va conține o Minge neoficială. Inițiativa face parte din proiectul „Kaufland Livrează Inspirație”, derulat pentru o perioadă limitată de timp, în limita stocului disponibil.

Astfel, inspirația din sport se transformă într-un sprijin real pentru incluziune, iar competiția capătă un sens care merge dincolo de rezultate și clasamente.

