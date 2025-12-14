Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește”

Kremlinul a declarat, duminică, că declarațiile lui Mark Rutte despre pregătirea pentru un eventual război cu Rusia sunt „iresponsabile” și arată că nu înțelege cu adevărat devastarea pe care a provocat-o Al Doilea Război Mondial, transmite Reuters.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiștii susținuți de Moscova și trupele Kievului în Donbas. Conflictul a dus tensiunile dintre Occident și Rusia la un nivel fără precedent după încheierea Războiului Rece.

Într-un discurs susținut joi la Berlin, secretarul general al NATO a declarat că alianța este „următoarea țintă a Rusiei” și ar trebui să fie pregătită pentru posibilitatea unui conflict „de proporțiile războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”.

„Suntem următoarea țintă a Rusiei. Mi-e teamă că prea mulți sunt liniștiți și mulțumiți. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu e. Momentul pentru acțiune este acum”, a spus Rutte.

Reacția Kremlinului

Kremlinul a respins în repetate rânduri acuzațiile cum că intenționează să atace un stat NATO, calificându-le drept „prostii” folosite de liderii europeni pentru a stârni o isterie anti-rusă.

Comentând afirmația secretarului general al NATO, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus: „Asta pare a fi o declarație a unui reprezentant al unei generații care a reușit să uite cum a fost de fapt Al Doilea Război Mondial”.

„Ei nu înțeleg deloc și, din păcate, domnul Rutte, făcând astfel de declarații iresponsabile, pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește”, a mai spus Dmitri Peskov, în cadrul declarațiilor acordate lui Pavel Zarubin, reporter al televiziunii de stat.

La începutul acestei luni, președintele rus Vladimir Putin a declarat că țara sa nu dorește un război cu puterile europene, dar că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită să lupte chiar acum.

„Nu intenționăm să intrăm în război cu Europa, dar dacă Europa dorește acest lucru și începe, suntem pregătiți chiar acum”, le-a spus Putin jurnaliștilor, în 2 decembrie, la un forum de investiții organizat la Moscova.