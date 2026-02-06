Laureatul Nobel Vernon Lomax Smith, Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din București

Academia de Studii Economice din București a adăugat un nou nume de prestigiu în galeria personalităților onorate cu titlul de Doctor Honoris Causa. Profesorul Vernon Lomax Smith, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, a primit distincția supremă a universității în cadrul unei ceremonii desfășurate miercuri, 4 februarie, în Aula Magna a ASE.

Evenimentul, organizat în format hibrid, a reunit membri ai comunității academice, cadre didactice, cercetători și studenți, atât în sală, cât și online. Ceremonia a fost moderată și deschisă de Președintele Senatului universitar, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu.

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a prezentat Diploma de Doctor Honoris Causa, și a exprimat, din partea Consiliului de Administrație, mulțumiri profesorului Vernon Lomax Smith pentru acceptarea titlului de DHC al universității, subliniind importanța contribuțiilor profesorului Smith pentru gândirea economică modernă.

„Acordarea acestui titlu reflectă respectul profund al ASE pentru excelența academică și pentru cercetarea cu impact major asupra societății”, a declarat Rectorul universității, evidențiind rolul profesorului Smith în redefinirea modului în care sunt analizate mecanismele pieței.

Laudatio a fost susținută de decanul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, prof. univ. dr. Claudiu Herțeliu, care a prezentat parcursul academic și științific al economistului american, recunoscut la nivel mondial drept pionier al economiei experimentale.

Deși prezent online la ceremonie, profesorul Vernon Lomax Smith a fost unul dintre punctele centrale ale evenimentului, susținând o prelegere apreciată de participanți, intitulată „Adam Smith’s Theory of Society”. Tema conferinței este reluată și în cea mai recentă carte a sa, publicată în 2025, în care autorul explorează fundamentele morale și instituționale ale societății moderne.

Profesor la Chapman University, Vernon Lomax Smith a primit Premiul Nobel pentru Economie în anul 2002, alături de Daniel Kahneman, pentru stabilirea experimentelor de laborator ca instrument esențial de analiză în economia experimentală. Prin această abordare, Smith a demonstrat modul în care deciziile individuale, regulile instituționale și stimulentele pot fi studiate riguros pentru a înțelege funcționarea piețelor.

Este pentru a cincea oară când Academia de Studii Economice din București acordă titlul de Doctor Honoris Causa unui laureat al Premiului Nobel, un fapt care consolidează poziția universității ca pol academic de excelență în Europa de Sud-Est și ca partener relevant în dialogul științific internațional.

Declarații oficiale

Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București:

„Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Vernon Lomax Smith, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, reprezintă o expresie a respectului profund pe care Academia de Studii Economice din București îl acordă excelenței academice și contribuțiilor științifice cu impact major asupra dezvoltării gândirii economice contemporane. Opera și activitatea profesorului Smith au influențat decisiv modul în care sunt înțelese și analizate mecanismele pieței, iar prezența sa în comunitatea onorifică a ASE întărește deschiderea internațională și prestigiul universității noastre.”

Gheorghe Hurduzeu, Președintele Senatului universitar al ASE:

„Prin conferirea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Vernon Lomax Smith, Senatul Academiei de Studii Economice din București recunoaște contribuția excepțională a unui pionier al economiei experimentale, ale cărui cercetări au redefinit metodologia analizei economice și au influențat profund generații de economiști și decidenți publici. Această distincție confirmă angajamentul ASE față de promovarea valorilor academice fundamentale și a dialogului științific internațional.”

Diploma și roba de Doctor Honoris Causa vor fi înmânate personal profesorului Vernon Lomax Smith cu ocazia unei vizite oficiale a conducerii ASE în Statele Unite ale Americii, marcând astfel continuarea relațiilor academice dintre universitatea bucureșteană și mediul academic internațional.

