LIVE Război în Ucraina, ziua 969: Nou atac rusesc de amploare cu rachete și drone / „O țintă de mici dimensiuni” a trecut prin spațiul aerian românesc / Jumătate din obuzele trase de ruși vin din Coreea de Nord

Rusia a desfășurat peste noapte un nou atac de amploare cu drone și rachete, potrivit forțelor aeriene ucrainene, care au transmis mai multe alerte privind drone, rachete de croazieră și activitatea aviației tactice ruse, fiind vizate mai multe regiuni ucrainene, inclusiv regiunile sudice Nikolaev și Odesa. „O țintă aeriană de mici dimensiuni” a ajuns și în spațiul aerian românesc, potrivit MApN, care a adăugat că aceasta a intrat pe teritoriul național până la o adâncime de 19 kilometri.

Atacurile rusești au ucis cel puțin 4 oameni în ultima zi și au provocat pene de curent în trei regiuni ucrainene

Atacurile rusești din Ucraina au ucis patru persoane și au rănit alte cel puțin 20 în ultimele 24 de ore, potrivit raportărilor făcute sâmbătă de autoritățile regionale, citate de Kyiv Independent.

Totodată, Ministerul Energiei din Ucraina a raportat în cursul dimineții că peste 73.000 de consumatori din trei regiuni au rămas fără electricitate din cauza atacurilor recente ale Rusiei.

După încheierea războiului, România trebuie şi are capacitatea să joace un rol important în procesul de reconstrucţie al Ucrainei, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul unei întâlniri de lucru cu omologul său ucrainean, Ihor Klymenko.

Acest lucru va trebui realizat prin investiţii şi organizarea de centre de suport logistic în apropierea frontierelor pentru operaţiunile de reconstrucţie din Ucraina, poziţia ţării noastre fiind strategic avantajoasă din acest punct de vedere, a spus ministrul român.

Exercițiile navale găzduite de Iran cu participarea Rusiei și a Omanului și la care au fost invitate ca observatori alte nouă țări au început sâmbătă în Oceanul Indian, a anunțat televiziunea de stat iraniană.

Exercițiile, denumite „IMEX 2024”, sunt menite să stimuleze „securitatea colectivă în regiune, să extindă cooperarea multilaterală și să arate bunăvoința și capacitățile de a proteja pacea, prietenia și securitatea maritimă”, potrivit postului de limba engleză Press TV. (Reuters)

Rusia a revendicat sâmbătă capturarea satului Zoryane din estul Ucrainei, apropiindu-se astfel de orașul industrial Kurakhove, aflat la vest de marele oraș Donețk, care se află deja sub controlul Moscovei.

„Localitatea Zoryane (…) a fost eliberată” datorită „acțiunilor de succes” ale forțelor Moscovei, a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

Ministerul rus afirmase că a cucerit orașul, situat la aproximativ 10 kilometri de Kurakhove, și pe 8 octombrie, însă luptele au continuat în zonă în ultimele zile. (AFP)

Rusia a atacat cu drone Kievul, capitala Ucrainei, în timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, timp de mai bine de trei ore, unde sistemele antiaeriene au interceptat toate vehiculele aeriene fără pilot, însă o femeie a fost rănită, informează EFE.

Şeful Administraţiei Militare Regionale din Kiev, Serghei Popko, a scris pe canalul său Telegram că atacul a avut loc din diferite direcţii şi a durat mai mult de trei ore şi jumătate.

Forţele de apărare au neutralizat toate dronele ruseşti care ameninţau capitala, dar în raionul Dniprovski o tânără a suferit răni grave la un picior.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, este în prezent supusă unei intervenţii chirurgicale într-un spital din capitală, după ce a fost lovită de un fragment de dronă. (Agerpres)

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că în această noapte au detectat 98 de drone Shahed și de alte tipuri nespecificate și 6 rachete ghidate X-59/69 lansate de aviația rusă de deasupra Mării Negre.

Până sâmbătă, la ora 12:00, 4 rachete ghidate fuseseră doboorâte, la fel și 42 de drone rusești care au fost anihilate în regiunile Odesa, Sumî, Cerkasî, Kiev, Kirovohrad, Cernihiv, Poltava, Nikolaev și Herson.

„46 de drone rusești sunt în prezent dispărute (de pe radar), iar informațiile privind cele doborâte sunt în curs de clarificare și actualizare. Mai multe drone inamice se află încă în spațiul aerian ucrainean. Activitatea de luptă continuă!”, au mai spus forțele aeriene ucrainene într-un mesaj postat pe Telegram la ora 12:40.

„Aceasta trebuie să fie linia roșie pentru SUA și NATO”. Apel din Congresul american către Joe Biden să transmită Rusiei un mesaj „absolut clar și fără echivoc”.

Șeful puternicei Comisii pentru Informații a Camerei Reprezentaților din SUA, Mike Turner, a trimis președintelui Joe Biden o scrisoare oficială în care îi solicită imediat clarificări clasificate privind posibila implicare a militarilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, după ce Kievul și Seulul au spus că acest lucru se va întâmpla curând.

Rusiei trebuie să i se transmită clar și fără echivoc că acest lucru ar însemna depășirea unei linii roșii a NATO și a Statelor Unite, a spus republicanul Mike Turner.

„Te trimitem pe front”, i-a spus bărbatul cu glugă. Autoritățile de la Kiev, în fața unor acuzații grave.

Autoritățile de la Kiev sunt acuzate că au încercat să controleze industria media a țării pe fondul războiului Rusiei și că au lucrat pentru a suprima informațiile critice ale jurnaliștilor, unele linii de influențare a opiniei publice venind din partea Administrației Prezidențiale.

Ministrul francez de externe a declarat că țara sa este deschisă ideii unei invitații imediate pentru Ucraina de a adera la NATO, dar că discuțiile pe această temă vor continua cu aliații.

„În ceea ce privește invitația pentru Ucraina de a adera la NATO, suntem deschiși și este o discuție pe care o avem cu partenerii noștri”, a declarat Jean-Noel Barrot în cadrul unei conferințe de presă cu omologul său ucrainean Andrii Sybiha. (Reuters)

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus că declarațiile președintelui american Joe Biden privind deschiderea Washingtonului pentru discuții cu Rusia privind armele nucleare sunt menite să ajute campania electorală prezidențială a lui Kamala Harris, transmite TASS.

Lavrov a mai spus că, indiferent de rezultatul alegerilor, Statele Unite vor privi Rusia cel puțin ca pe un concurent.

Rolul real al Coreei de Nord în războiul Rusia – Ucraina. Numărul uriaș care copleșește.

Jumătate din cele aproximativ 10.000 de obuze trase de ruși zilnic de când a început conflictul în Ucraina vin din țara dictatorului Kim Jong Un, potrivit site-ului de știri independent Meduza.

REPORTAJ Înaintea alegerilor, pe străzile Chișinăului, discuțiile despre integrarea europeană și viitorul președinte ajung la sărăcie și prețurile mari.

Importanța celor două scrutinuri de duminică, 20 octombrie, a fost sesizată inclusiv de presa internațională, mai ales în contextul în care au apărut tot mai multe dovezi că rușii au alocat resurse consistente pentru a influența rezultatele, atât ale referendumului cât și a votului la prezidențiale.

Kremlinul salută deschiderea cancelarului german Olaf Scholz pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, citat de agenția de presă TASS.

Cu toate acestea, a spus Peskov, Moscova nu a primit încă nicio propunere pentru astfel de discuții din partea Germaniei sau a oricărei alte țări occidentale.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1380 soldați, 8 tancuri, 19 alte blindate de luptă, 15 tunuri, 38 diferite vehicule și 25 echipamente speciale.

O rachetă rusească a lovit un cartier rezidențial din portul ucrainean Odesa de la Marea Neagră azi-noapte, declanșând un incendiu, dar fără a provoca victime, potrivit autorităților locale.

Canalul oficial Telegram al orașului a anunțat că o clădire cu trei etaje și alte 10 case private au suferit pagube. Serviciile de urgență au intervenit la fața locului.

Alertă aeriană declanșată azi-noapte după ce „o țintă aeriană de mici dimensiuni” a intrat în zona Gura Portiței / Patru avioane de luptă au fost ridicate.

Radarele de supraveghere aeriană au urmărit în permanență traseul țintei, care a evoluat către localitatea Cogealac, jud. Constanța, adâncimea maximă de pătrundere pe teritoriul național fiind de 19 km. Aeronavele de luptă nu au avut contact vizual cu aceasta în niciun punct de pe traseul de evoluție.

Rusia şi Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri, în cadrul unui acord intermediat de Emiratele Arabe Unite.

Rusia şi Ucraina au efectuat, vineri, un nou schimb de prizonieri de război, fiecare parte aducând acasă 95 de prizonieri în cadrul unui acord în care Emiratele Arabe Unite au acţionat ca mediator.

95 of our people are home again. These are the warriors who defended Mariupol and "Azovstal," as well as the Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, and Kherson regions.



Each time Ukraine rescues its people from Russian captivity, we bring closer the day when freedom will be…