LIVE Război în Ucraina, ziua 970: Rusia spune că a doborât peste noapte 110 drone / Ucraina afirmă că a lovit un aerodrom militar și o fabrică de explozibili / Forțele ruse au ajuns la periferia orașului Selydove

Ucraina a lansat peste noapte o serie de drone care au vizat Moscova și zone din vestul Rusiei, au declarat oficiali regionali în primele ore ale zilei de duminică, adăugând că nu au fost raportate victime sau pagube semnificative, transmite Reuters. Ucrainenii au transmis că au atacat un aeroport militar din regiunea Lipețk ți o fabrică de explozibili din Nijni Novgorod și că încă evaluează amploarea pagubelor produse.

Evenimentele de duminică, ziua 970 a războiului din Ucraina, LIVE:

15:30

Văduva lui Navalnîi îi dorește lui Putin să ajungă „un deținut obișnuit”. Când s-ar putea reîntoarce în Rusia

Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, a declarat duminică într-un interviu acordat publicaţiei britanice Sunday Times că doreşte să fie martora decăderii lui Vladimir Putin până în postura de „deţinut obişnuit”. „Vreau ca el să treacă de la a fi un fel de ţar rus la un deţinut obişnuit în Rusia”, a declarat Navalnaia publicaţiei britanice, care a difuzat acest interviu cu două zile înainte de lansarea postumă a memoriilor lui Navalnîi.

14:47

Vucic a discutat cu Putin și i-a mulțumit pentru gaz. „Serbia nu își schimbă poziția, nu va impune sancțiuni Rusiei”

Președintele sârb Aleksandar Vucic a vorbit duminică la telefon cu Vladimir Putin, prima lor conversație din ultimii doi ani și jumătate, în timp ce se așteaptă o decizie privind participarea lui Vucic la summitul BRICS de săptămâna viitoare.

„I-am mulțumit în special președintelui spus pentru asigurările sale că Rusia va furniza Serbiei cantități suficiente de gaz în această iarnă”, a declarat Vucic într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, adăugând că Serbia, deși candidată la UE, nu își va schimba poziția de a nu impune sancțiuni Rusiei în urma invaziei din Ucraina.

14:16

Forțele Kievului au atacat infrastructurile unui aerodrom militar din regiunea Lipețk din Rusia și o întreprindere de fabricare a explozivilor din regiunea Nijni Novgorod, a transmis duminică Statul Major al Kievului.

Confirmarea a venit după ce oficialii ruși și canalele Telegram au afirmat că Ucraina a vizat aceste regiuni într-un atac cu drone efectuat peste noapte. Statul Major ucrainean a adăugat că încă evaluează amploarea pagubelor.

Rușii au ajuns la periferia orașului Selydove

13:52

ONG-urile din Georgia au chemat cetățenii la o mare manifestație proeuropeană duminică, cu șase zile înainte de alegerile parlamentare considerate a fi un referendum prin care cetățenii vor alege direcția spre care să meargă: Europa sau Rusia.

Votul de sâmbătă, 26 octombrie, va fi o înfruntare între o alianță fără precedent a forțelor de opoziție pro-occidentale și partidul conservator Visul georgian, aflat la putere, acuzat de Bruxelles că se îndreaptă spre autoritarism și sabotează planurile țării de a adera la Uniunea Europeană.

Președinta pro-occidentală Salome Zurabishvili, aflată în conflict cu guvernul, a anunțat că se va alătura mitingului, care „va demonstra voința poporului pentru libertate, independență și un viitor european”.

Mai multe ONG-uri georgiene, inclusiv Georgia’s European Orbit și coaliția My Voice to the EU, au făcut apel la georgieni să se adune în cinci locuri diferite din capitala Tbilisi și să mărșăluiască spre Piața centrală a Libertății în această seară. (AFP).

13:03

„Zboară de toate în jur: obuze, gloanțe, drone” / Rușii au intrat într-un alt oraș din estul Ucrainei și totul evoluează după modelul Vuhledar.

Forțele ruse poartă lupte urbane cu trupele ucrainene pe străzile de la periferia orașului Selydove din estul Ucrainei, potrivit bloggerilor pro-ruși, citați de agenția Reuters.

Atac aerian cu drone și rachete balistice asupra Ucrainei

11:21

Rusia a lansat azi-noapte 49 de drone și două rachete balistice Iskander-M, anunță contul de Telegram al forțelor aeriene ucrainene.

Până la ora 10.00, a fost confirmată doborârea a 31 de drone inamice în 12 regiuni ucrainene, și sunt în curs de clarificare informațiile privind doborârea altor 13, potrivit sursei citate, care a adăugat că două drone au zburat în direcția Belarus.

10:40

Rusia a lansat azi-noapte atacuri aeriene de amploare asupra Ucrainei, vizând Kievul și regiunea vestică Liov, și rănind cel puțin 17 persoane din orașul Krivoi Rog partea de est a țării, potrivit informațiilor oficiale.

Aproximativ 10 drone au fost distruse în apropiere de Kiev, a anunțat administrația militară a orașului pe Telegram. Nu au fost raportate pagube materiale sau răniți.

Alarmele aeriene au fost declanșate de două ori în capitală în timpul nopții, durând în total aproximativ trei ore. Regiunea Liov de lângă granița cu Polonia a fost, de asemenea, ținta unui atac cu drone, fără a fi raportate pagube până duminică dimineață.

Ministerul de Interne al Ucrainei a transmis pe Telegram că loviturile rusești au vizat și orașul Krivoi Rog, unde au fost rănite 17 persoane, inclusiv un angajat al forțelor de salvare. Opt dintre răniți au fost spitalizați.

10:27

Ucraina a atacat peste noapte cu drone Moscova și un producător de explozibili aflat departe de granița ucraineană, potrivit unor oficiali ruși și câtorva canale deTelegram, transmite Reuters.

Unitățile ruse de apărare aeriană au doborât 110 drone ucrainene deasupra Rusiei, a afirmat Ministerul Apărării, inclusiv una deasupra regiunii Moscova, 43 deasupra regiunii de frontieră Kursk și 27 deasupra regiunii sud-vestice Lipetsk.

Canalul rusesc de telegram SHOTa relatat că dronele au încercat să lovească compania de stat Ya. M. Sverdlov din orașul Dzerzhinsk, regiunea Nijni Novgorod, aflat la aproximativ 400 km est de Moscova.

Uzina, unul dintre cei mai mari producători de explozibili utilizați de forțele ruse, face obiectul unor sancțiuni din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene.

Noua estimare a pierderilor rusești

08:55

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de sâmbătă: 1340 soldați, 12 tancuri, 39 alte blindate de luptă, 17 tunuri, 41 diferite vehicule și 3 echipamente speciale.

La summitul BRICS din Rusia vor veni peste 20 de lideri străini

08:37

Patru pompieri au suferit răni minore provocate de schije în urma unui atac al unei drone ucrainene într-o zonă industrială din orașul Dzerjinsk din regiunea Nijni Novgorod din Rusia, a afirmat duminică guvernatorul regional.

Nijni Novgorod este la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina

„Li s-au acordat îngrijirile medicale necesare, toată lumea a fost trimisă acasă”, a scris Gleb Nikitin pe Telegram, potrivit Reuters.

Agenția de presă RIA a scris că sistemele de apărare aeriană au distrus 110 drone ucrainene deasupra regiunilor rusești, inclusiv opt deasupra regiunii Nijni Novgorod.

07:42

Vladimir Putin va reuni în Rusia, între 22 și 24 octombrie, aproximativ douăzeci de lideri străini pentru un summit al aliaților și partenerilor menit să dovedească puterea sa și eșecul eforturilor occidentale de a-l izola după agresiunea asupra Ucrainei, notează AFP.

Potrivit Kremlinului, care se laudă cu „cel mai important eveniment diplomatic organizat vreodată în Rusia”, summitul BRICS, un bloc al țărilor emergente, va reuni 24 de lideri străini și pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la Kazan, pe malurile Volgăi.

Președintele chinez Xi Jinping și președintele iranian Massoud Pezeshkian sunt așteptați să participe. Moscova contează, de asemenea, pe prezența premierului indian Narendra Modi India și a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Zi electorală crucială în Republica Moldova

07:25

Unitățile de apărare aeriană ale Rusiei au distrus cel puțin o dronă care zbura spre Moscova, a declarat primarul capitalei ruse, Serghei Sobyanin, pe aplicația de mesagerie Telegram. Potrivit informațiilor preliminare, nu au existat pagube sau victime acolo atunci când resturi de dronă au căzut în districtul Ramensky din regiunea Moscova.

Resturile de dronă au declanșat mai multe incendii de scurtă durată în regiunea Lipețk din sud-vestul Rusiei, a scris guvernatorul regiunii pe Telegram. Nu au fost raportate răniți, a adăugat el.

Guvernatorii regiunilor Briansk și Oryol, tot din vestul Rusiei, au afirmat că unitățile de apărare aeriană au distrus acolo mai multe drone.

Agenția Reuters precizează că nu a putut verifica informațiile, amintind că, adesea, oficialii ruși nu dezvăluie întreaga amploare a pagubelor provocate de atacurile dronelor, în special asupra infrastructurii militare, de transport sau energetice.

06:57

„Soarta noastră se decide azi”. Alegeri prezidențiale și referendum crucial pentru aderarea la UE, în Republica Moldova aflată sub asaltul Moscovei.

Cetățenii Republicii Moldova votează duminică în primul tur al alegerilor prezidențiale și într-un referendum privind aderarea la UE, într-un moment crucial pentru viitorul țării și într-un context tensionat, al conflictului dintre Rusia și Occident și al războiului din Ucraina.

Sinteza celor mai recente evenimente:

–––

Informațiile de sâmbătă, ziua 969 a războiului din Ucraina, au fost LIVE aici pe HotNews.ro