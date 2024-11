Un incendiu a izbucnit în centrul Kievului ca urmare a unui atac al unei drone rusești, a declarat administrația militară a capitalei ucrainene duminică dimineață, după ce armata a declarat că apărarea aeriană încerca să respingă un atac al unei drone. Nu este clar dacă incendiul din districtul Shevchenkivskyi a fost cauzat de o lovitură directă a unei drone sau de căderea resturilor de la o dronă distrusă. Corespondenți Reuters au spus că au auzit explozii și au văzut coloane de fum ridicându-se de deasupra clădirilor rezidențiale din Ooraș.

Kievul a cerut duminică Moscovei să furnizeze o listă cu prizonierii de război ucraineni pregătiţi pentru un schimb, după ce Rusia a acuzat Ucraina că a sabotat acest proces, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Comisarul ucrainean pentru drepturile omului Dmitro Lubineţ a scris pe canalul său de mesagerie Telegram: „Suntem întotdeauna gata să schimbăm prizonieri de război!”

Sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că Ucraina sabotează în esenţă procesul şi că a refuzat să-şi recupereze propriii cetăţeni. „În prezent, regimul de la Kiev sabotează literalmente acest proces, care era instituţional şi a dat rezultate, pentru că s-a concentrat pe schimbul de luptători din batalioanele naţionaliste”, a susţinut Zaharova, citată de EFE.

Aceste batalioane ucrainene, formate din voluntari, au fost cele mai combative unităţi ale Forţelor Armate ucrainene de la începutul războiului. La începutul conflictului, ele nu făceau parte din Armata Ucrainei, dar mai târziu s-au alăturat Forţelor Armate ucrainene, aminteşte EFE.

Noul partid populist de stânga din Germania vrea să obțină un preț mare de la partidele principale pentru a le ajuta să guverneze trei state din est: să le ceară oficialilor lor regionali să se alăture apelurilor de a opri înarmarea Ucrainei, transmite Reuters.

Astfel de concesii riscă să erodeze consensul pro-Ucraina din Germania, al doilea mare susținător militar al Kievului împotriva invaziei ruse. De asemenea, acestea favorizează tensiunile din cadrul coaliției federale tripartite a cancelarului Olaf Scholz la Berlin, care atârnă deja de un fir de ață.

Lansată în ianuarie, Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) este singurul partid care se opune înarmării Ucrainei, în afară de AfD, un partid de extremă dreapta, devenit paria deoarece celelalte partide refuză să colaboreze cu el.

Succesele electorale obținute de BSW în Brandenburg, Turingia și Saxonia în septembrie fac din aceasta un partener aproape indispensabil pentru partidele principale care doresc să formeze coaliții în aceste landuri.

Sahra Wagenknecht, liderul popular, dar provocator de diviziuni, după care este numit partidul ce este favorabil Rusiei și sceptic față de NATO, dorește ca filialele sale regionale să forțeze orice potențial partener să semneze pozițiile sale anti-război ca preț al unei coaliții.

În ultima săptămână, Rusia a terorizat Ucraina cu peste 900 de bombe, aproximativ 30 de rachete și aproape 500 de drone Shahed lansate contra mai multor regiuni ucrainene, a spus Volodimir Zelenski.

„Majoritatea acestor lovituri au vizat infrastructuri civile și esențiale”, a scris el pe X, postând și un clip cu efectele loviturilor.

Last night, Russia terrorized Ukraine with over 50 strike drones, and over the past week, it has used more than 900 bombs, around 30 missiles, and nearly 500 “Shaheds” against various regions of Ukraine.



Most of these strikes have targeted civilian and critical infrastructure.… pic.twitter.com/8bmTvdrceG