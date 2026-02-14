„Lui Donald i-ar exploda capul dacă ar ști că ești prieten cu tipul care luni va decide Premiul Nobel pentru Pace”, îi spunea Epstein lui Steve Bannon

Jeffrey Epstein s-a folosit din plin de șeful comitetului Premiului Nobel pentru Pace pentru a-și atrage rețeaua globală de elite

Conform documentelor citatde de Huffington Post, Epstein a menționat în repetate rânduri că l-a găzduit pe șeful comitetului Premiului Nobel pentru Pace în invitații și discuții cu personalități precum Richard Branson, Larry Summers și Steve Bannon, un aliat important al președintelui Donald Trump , arată dosarele Epstein.

Thorbjørn Jagland, care a condus Comitetul Nobel din Norvegia între 2009 și 2015, apare de sute de ori în milioanele de documente despre fostul finanțator american și condamnat pentru infracțiuni sexuale, publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Jagland, în vârstă de 75 de ani, a fost acuzat în Norvegia de „corupție agravată” în legătură cu o anchetă declanșată de informațiile din dosare, a declarat unitatea de criminalitate economică a poliției norvegiene Økokrim.

Økokrim a declarat că va investiga dacă au fost primite cadouri, călătorii și împrumuturi în legătură cu funcția lui Jagland. Echipele sale au percheziționat joi reședința sa din Oslo, plus alte două proprietăți din Risør, un oraș de coastă la sud, și din Rauland la vest.

Avocații săi de la firma de avocatură Elden din Norvegia au declarat că Jagland neagă acuzațiile și a fost interogat joi de unitatea de poliție.

Deși documentele consultate până în prezent nu au dovezi ale vreunui lobby făcut, Epstein a invocat în repetate rânduri găzduirea lui Jagland la proprietățile sale din New York și Paris în anii 2010.

De la un invitat „interesant” la subiect de glume cu Bannon

În septembrie 2018, în timpul primului mandat al lui Trump și într-o aluzie aparentă la interesul său pentru Premiul Nobel pentru Pace, Epstein a avut un schimb variat de mesaje text cu Bannon, la un moment dat scriind – într-unul dintre numeroasele mesaje cu o gramatică dezordonată: „Capul lui Donald i-ar exploda dacă ar ști că ești acum prieten cu tipul care luni va decide Premiul Nobel pentru Pace”.

„I-am spus că anul viitor ar trebui să fii tu când ne vom ocupa de China”, a adăugat el, fără a oferi mai multe detalii.

Într-un e-mail din 2013, care amesteca sfaturi de investiții și laude pentru sfaturile de PR, Epstein i-a spus antreprenorului și magnatului britanic Richard Branson că Jagland va rămâne cu Epstein în septembrie anul respectiv, adăugând: „dacă ești acolo, s-ar putea să-l găsești interesant”.

La un an după ce a părăsit funcția de consilier juridic al președintelui Barack Obama la Casa Albă , în 2015, Kathy Ruemmler a primit un e-mail de la Epstein în care îi spunea: „Șeful Premiului Nobel pentru Pace vine în vizită, doriți să participați?”

În 2012, Epstein i-a scris fostului secretar al Trezoreriei și președinte al Universității Harvard, Larry Summers, despre Jagland, spunând că „șeful Premiului Nobel pentru Pace rămâne cu mine, dacă vă interesează”.

În acel schimb de replici, Epstein s-a referit la Jagland — și el fost prim-ministru norvegian și fost șef al Consiliului Europei, un organism pentru drepturile omului — ca fiind „nu nepărat inteligent”, ci cineva care oferea o „perspectivă unică”.

Finanțistul i-a scris lui Bill Gates în 2014, spunând că Jagland fusese reales în funcția de șef al Consiliului Europei.

„E bine”, a scris cofondatorul Microsoft și fostul cel mai bogat om din lume. „

În timpul mandatului lui Jagland ca președinte al comitetului, acesta i-a acordat premiul pentru pace lui Obama, în 2009.

Jagland a fost adus în orbita lui Epstein de Terje Rød Larsen, un diplomat norvegian care a contribuit la negocierea Acordurilor de pace de la Oslo dintre Israel și palestinieni. Larsen și soția sa se confruntă, de asemenea, cu acuzații de corupție în Norvegia din cauza asocierii lor cu Epstein.