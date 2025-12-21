Macron anunţă că Franţa va construi un nou portavion, care va înlocui „Charles de Gaulle” în 2038

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a confirmat duminică planurile de construire a unui nou portavion, mai mare şi mai modern, care va înlocui actualul portavion „Charles de Gaulle” şi va întări capacitatea Franţei ca putere maritimă.

Președintele Macron, care a lansat pentru prima dată ideea acestui proiect în 2020, a făcut anunţul în timpul unei vizite la trupele franceze staţionate la o bază militară din Abu Dhabi, situată în apropierea Strâmtorii Hormuz, un punct strategic esenţial pentru fluxurile globale de petrol, relatează Reuters și News.ro.

„Decizia de a lansa acest vast program a fost luată în această săptămână”, a declarat Emmanuel Macron, subliniind că proiectul va avea un impact pozitiv asupra bazei industriale a Franţei, în special asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.

Ministrul forţelor armate, Catherine Vautrin, a precizat într-un mesaj publicat pe reţeaua X că noul portavion este programat să intre în serviciu în anul 2038, perioadă în care actualul Charles de Gaulle ar urma să fie retras. Portavionul Charles de Gaulle a intrat în serviciu în 2001, la aproximativ 15 ani după ce a fost comandat.

Iniţiativa nu este lipsită de controverse. Unii parlamentari francezi din zona de centru şi din stânga moderată au sugerat recent amânarea proiectului, invocând situaţia tensionată a finanţelor publice ale Franţei.

Cu toate acestea, Franţa rămâne una dintre principalele puteri militare ale Europei şi face parte din grupul restrâns al celor cinci state recunoscute oficial ca deţinătoare de arme nucleare, statut pe care autorităţile de la Paris doresc să îl susţină şi prin modernizarea flotei sale maritime.