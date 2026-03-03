Mai multe companii aeriene din aceeași țară anunță reluarea limitată a zborurilor din Orientul Mijlociu

Pasageri blocați pe aeroportul din Beirut după închiderea spațiului aerian libanez, pe 1 martie 2026. Credit line: Fadel Itani/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evacuarea cetățenilor din zonele de conflict s-a intensificat luni prin zboruri speciale din Emirate și reluarea parțială a serviciilor către Jeddah și Muscat, potrivit The Guardian.

Anunțul oficial a venit marți dimineață, când marii operatori din India au confirmat restabilirea unor legături comerciale limitate. Decizia are scopul de a repatria mii de pasageri blocați în regiune după escaladarea ostilităților.

IndiGo a declarat că va opera patru zboruri dus-întors către Jeddah, în Arabia Saudită, ca parte a eforturilor de „normalizare progresivă” a operațiunilor. În același timp, Air India Express a confirmat reluarea curselor către și dinspre capitala Omanului, Muscat. Totodată, compania low-cost Akasa Air a precizat că va asigura zboruri selectate către destinația din Arabia Saudită.

Cu toate acestea, restul serviciilor către Bahrain, Kuweit, Qatar sau restul Emiratelor Arabe Unite rămân suspendate, conform comunicatelor citate de agenția France-Presse.

În timp ce guvernele din întreaga lume depun eforturi pentru a-și retrage cetățenii, companii regionale precum Etihad Airways, Emirates și FlyDubai continuă să opereze într-un regim extrem de limitat.

Criza a atins cote fără precedent: de sâmbătă, cel puțin 11.000 de zboruri au fost anulate, afectând peste 1 milion de pasageri, potrivit firmei de analiză aviatică Cirium.

Perspectivele privind restabilirea traficului aerian rămân incerte, în condițiile în care Donald Trump a avertizat luni că ostilitățile ar putea depăși estimarea inițială de patru-cinci săptămâni. Luni seară, Departamentul de Stat al SUA a emis o alertă critică, solicitând cetățenilor americani să părăsească imediat peste zece țări din regiune, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.