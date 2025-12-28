Marea Britanie și Germania, contract major pentru artilerie mobilă de ultimă generație. Lecția învățată din războiul din Ucraina

Obuzier KNDS RCH 155, în octombrie 2025, la un eveniment din landul german Renania de Nord-Westfalia. Credit: Friso Gentsch / DPA / Profimedia

Regatul Unit și Germania au semnat un contract de 52 de milioane de lire sterline (aproximativ 60 de milioane de euro) pentru artilerie militară de ultimă generație, conform anunțului făcut duminică de guvernul de la Londra.

Guvernul britanic spune că este vorba despre artilerie militară cu care se poate trage din mers și care poate să lovească ținte aflate la 70 km distanță.

„Războiul din Ucraina a demonstrat importanța capacității de a trage rapid și de a te mișca”, a spus ministrul britanic pentru pregătirea apărării și industrie, Luke Pollard, citat în comunicatul guvernului.

În baza acordului, armata Regatului Unit va primi inițial o platformă preliminară a sistemului RCH 155, iar alte două vor merge în Germania pentru teste comune, a precizat guvernul britanic.

Londra descrie RCH 155 drept o soluție pe termen lung și a precizat că forțele britanice operează în prezent 14 sisteme de artilerie Archer, un înlocuitor pe termen scurt pentru tunurile AS90 donate Ucrainei.

Potrivit părții britanice, RCH 155 se montează pe un vehicul blindat BOXER și poate trage opt runde pe minut, în timpul unei deplasări cu viteze de până la 100 de kilometri pe oră. În plus, poate lovi ținte spre orice direcție fără repoziționare, permite deplasări de 700 de kilometri fără realimentare și poate fi operat de doar două persoane datorită automatizării de ultimă generație.

„Spre deosebire de artileria tradițională, care necesită oprire și pregătire înainte de a trage, acest sistem trage în mișcare, ceea ce îl face mai rapid și mai greu de țintit de către adversari”, a explicat guvernul britanic.

Ca parte a contractului, Regatul Unit și Germania vor partaja date de testare și facilități.