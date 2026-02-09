Marius Voineag renunță la șefia DNA, dar vrea un post în Parchetul General. „Ies cu fruntea sus din acest mandat”

Marius Voineag, care a fost timp de trei ani în funcția de procuror-șef al DNA, candidează acum pentru poziția de adjunct al procurorului general al României. Într-un mesaj în care anunță că va mai continua în fruntea parchetului anticorupție, Voineag susține că instituția a devenit „mai puternică” în mandatul său, invocând dosare de „mare rezonanță publică ce au trecut testul instanței”.

Luni, 9 februarie, ora 12.00, a fost termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru șefia marilor parchete.

Marius Voineag nu va candida pentru un nou mandat în funcția de procuror-șef al DNA. El vizează, în schimb, postul de adjunct al procurorului general. Marius Voineag este singurul care candidează pentru acest post.

„DNA este astăzi o instituție mai puternică decât în momentul în care am preluat mandatul de procuror-șef. Acest lucru se vede în dosarele de mare rezonanță publică ce au trecut testul instanței, în numărul și complexitatea dosarelor instrumentate, în sumele efective pe care le-am indisponibilizat și care depășesc cu mult bugetul instituției. DNA este o instituție mai bine organizată, atractivă pentru procurori, care a lucrat cauze importante alături de partenerii americani și europeni și a cărei performanță a fost recunoscută în evaluările internaționale”, a declarat Marius Voineag, într-un comunicat de presă transmis TVR.

Voineag: „Ies cu fruntea sus din acest mandat”

Voineag a mai transmis să DNA este „o instituție respectată de români, care leagă natural lupta anti-corupție de activitatea noastră”, și o „instituție temută de toți cei care administrează cu rea-credință resursele publice”.

„Mandatul meu de procuror-șef se oprește după acești trei ani. Sunt procuror de aproape 20 ani și de fiecare dată am mers acolo unde am crezut că pot avea cel mai mare impact. Sunt un om al legii și al eficienței, nu al spectacolului și conflictelor publice. Într-un peisaj instituțional în care obiectivele manageriale rămân adesea vagi sau imposibil de verificat, am ales să îmi asum ținte concrete și măsurabile, iar orice persoană de bună-credință poate evalua astăzi, dacă au fost atinse. Consider că mi-am îndeplinit obiectivele asumate pentru DNA în planul de candidatură și ies cu fruntea sus din acest mandat”, a mai transmis Marius Voineag.

Voineag a mai explicat și motivul candidaturii sale la Parchetul General.

„Așa cum este firesc și democratic, procedura de numire a procurorilor șefi implică decizia oamenilor politici. Într-o țară în care încrederea este puțină, iar totul personalizat și deseori demonizat, performanța DNA depinde de susținerea tuturor instituțiilor statului, inclusiv a celor politice. În acest context, am decis, de ceva vreme, să-mi depun candidatura pentru poziția de adjunct al procurorului general al României, acolo unde cred că pot contribui astăzi cel mai bine la obiectivul esențial al justiției ca serviciu public”, a mai susținut Voineag.

Acuzațiile din documentarul Recorder la adresa lui Voineag

Recorder a publicat pe 9 decembrie 2025 documentarul „Justiție capturată”, despre starea sistemului românesc de justiție, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentar, mai mulți procurori au acuzat că Marius Voineag a blocat anchete penale care vizau dosare de mare corupție și le-a cerut să raporteze personal către acesta aproape fiecare pas important din anchetă.

În ianuarie, Marius Voineag a declarat, la Antena 3, că momentul ales de cei care fac acuzaţii referitoare la justiţie „spune totul”, în condiţiile în care se apropie finalul mandatelor pentru procurorii-şefi.