Mark Rutte a venit cu o veste pentru europeni la Conferința de Securitate de la Munchen: Ce rol vor juca de acum înainte în NATO

Mark Rutte, secretarul general al NATO, înainte de începerea Conferinței de Securitate de la München 2026, în, Bavaria, Germania, pe 13 februarie 2026. FOTO: Chris Emil Janssen / imago stock and people / Profimedia

Alianța Nord-Atlantică va deveni într-o măsură mai mare condusă de Europa, cu o prezență puternică continuă a Statelor Unite, pe măsură ce aliații europeni își vor crește semnificativ cheltuielile militare, a declarat vineri secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit Reuters și The Guardian.

„În următorii ani, vom vedea din ce în ce mai mult o NATO condusă mai mult de Europa, dar în același timp cu SUA absolut ancorată în organizație”, le-a spus Rutte reporterilor, în marja Conferinței de Securitate de la München.

„Vom face acest lucru pas cu pas, în strânsă colaborare cu Statele Unite, pe baza procesului de planificare a apărării pe care îl avem”, a adăugat șeful NATO.

El a mai declarat că se așteaptă ca, în discursul de mâine al șefului diplomației americane, Marco Rubio, acesta să „continue, fără îndoială, să facă presiuni asupra europenilor pentru a continua să asume un rol mai important de lider în cadrul NATO și să facă în așa fel încât alianța să fie condusă într-o măsură mai mare de Europa”.

Rutte a precizat: „Mă aștept ca acest lucru să contribuie la consolidarea poziției SUA în cadrul NATO”.

„Desigur, nu eu scriu discursul, dar am toată încrederea în acesta”, a mai spus șeful NATO.

El a adăugat că europenii își măresc cheltuielile pentru apărare „nu numai pentru că SUA le solicită acest lucru, ci și pentru că este necesar din cauza amenințării rusești”.

