Mesaj RO-Alert după ce a fost semnalată prezența unui urs în curtea unei școli din Alba

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a anunțat vineri seară că în curtea școlii din satul Biia, din apropiere de Blaj, a fost semnalată prezența unui urs, transmite Agerpres.

„La faţa locului se deplasează de urgenţă echipa de intervenţie din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare”, a declarat IJJ Alba.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba a emis un mesaj RO-ALERT.

Un astfel de mesaj RO-ALERT a fost transmis și în noaptea de marți spre miercuri, când un urs a fost văzut în centrul localităţii Sântimbru, între şcoală şi sediul Primăriei.

Persoana care a sunat atunci la 112 a trimis și o filmare surprinsă cu camera de bord. În imagini, ursul rătăcea pe stradă, iar la apariţia maşinii, cel mai probabil din cauza luminii farurilor şi a zgomotului, acesta s-a speriat şi a luat-o la fugă.

FOTO: Sekernas | Dreamstime.com