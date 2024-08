Mihai Tudose îl ia peste picior pe Rareș Bogdan: „Să alături opera Președintelui cu «Capra cu trei iezi» e dovadă de talent”

Europarlamentarul și vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, a reacționat miercuri după declarațiile făcute liderii PNL, Nicolae Ciucă și Rareș Bogdan, în urma investigației publicate de Snoop.ro care a dezvăluit că PNL a plătit din bani publici pentru cele 400 de panouri stradale ce promovează cartea „Un ostaș în slujba țării”, afirmând că alăturarea „operei președintelui cu «Capra cu trei iezi»” reprezintă „o dovadă de talent”.

„Spectacol….Două declarații de neratat azi! 1. Dl. Președinte-Autor Ciucă: cartea (a lui, evident) va fi un bestseller! 2. ⁠Rareș Bogdan: românii nu citesc; după «Capra cu trei iezi», unii vor mai ține, în sfârșit, mâna pe o carte a lui Nicolae Ciucă!”, a scris Mihai Tudose, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Concuzii: 1. Cartea cu ostașul de pe stâlpi va fi lectură obligatorie la PNL (cu bonul de la achiziție ca dovadă a atașamentului față de doctrină). 2. ⁠Acesta fiind publicul-țintă… recomandarea domnului Rareș Bogdan (care-și cunoaște bine partidul), pare a avea suport în realitate…”, a adăugat europarlamentarul, în postare.

„P.S.: Să alături opera Președintelui cu «Capra cu trei iezi»… e dovadă de talent…. Sau a citit-o și pare că seamănă!”, a mai susținut vicepreședitele PSD, în finalul mesajului său.

Anterior în cursul zilei de miercuri, președintele PNL, Nicolae Ciucă, i-a dat o replică acidă premierului Marcel Ciolacu, care l-a ironizat pe tema cărții sale, și i-a promis cadou un exemplar.

„Îi recomand lui Marcel Ciolacu să citească și el cartea, poate avea multe de învățat. Promit să îi trimit un exemplar, cadou. Sper că va fi un bestseller, pentru că toate încasările vor merge către inițiative caritabile”, a scris Ciucă, pe Facebook.

Replica a venit după ce Marcel Ciolacu l-a ironizat pe partenerul său de coaliție pe tema cărții sale autobiografice. „Am înțeles că au fost folosite (fondurile, n.r.) la lansarea unei cărți. O să fie un bestseller, sunt ferm convins, Mai ales dacă ținem cont de ce promovare a avut”, a declarat Ciolacu, întrebat de o jurnalistă despre sumele uriașe plătite de PNL din bani publici pentru producerea și montarea panourilor care promovează cartea lui Nicolae Ciucă și care au împânzit drumurile din țară.

Jurnaliștii de la Snoop.ro au publicat miercuri o investigație privind situația panourilor montate pentru marketingul cărții lui Nicolae Ciucă, „Un ostaș în slujba țării”. PNL a recunoscut că publicitatea cărții, care a intrat în a patra lună, costă 510.000 de euro pe lună, aici intrând chiria expunerii publicitare, TVA și taxele locale. Partidul a mai achitat din bani publici încă 450.000 de euro pentru producerea și montarea panourilor care promovează cartea lui Nicolae Ciucă. Cu totul, deja a costat 2 milioane de euro și merge la 4 milioane până în noiembrie.

Întrebat dacă a face publicitate din bani publici unei cărți, care este acțiunea unei persoane private, reprezintă un lucru la care PNL a reflectat, Rareș Bogdan a spus că se bucură pentru faptul că românii vor citi.

„Faptul că vorbim despre o carte pe mine mă bucură. După mult timp, de la «Cățeluș cu părul creț» și «Capra cu trei iezi», unii vor mai ține, în sfârșit, mâna pe o carte”, a spus prim-vicepreședintele PNL, pentru jurnaliștii Snoop.ro.

„Noi am făcut un deal că am luat panourile pe un an de zile”, a adăugat Rareș Bogdan. El a spus că „panourile le-am plătit strict în zona electorală, iar, în rest, le-am ocupat cu altceva”, referindu-se la cartea lui Nicolae Ciucă.