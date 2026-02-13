Ministra Oana Țoiu anunță de la Munchen „discuţii-cheie pentru România”

Conferinţa de Securitate de la Munchen găzduieşte discuţii-cheie pentru România, a anunțat vineri ministra de Externe, Oana Ţoiu, care spune că va avea intervenţii pe teme care privesc securitatea la Marea Neagră.

„Mă alătur celor 61 de şefi de stat şi de guvern, 101 de miniştri şi 45 de generali pentru a aborda cele mai presante provocări globale în materie de securitate. Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone”, a scris vineri ministra de Externe Oana Ţoiu, pe contul de X.

Aceasta a adăugat că agenda cuprinde mai multe întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru şi interacţiuni cu mass-media.

„Conferinţa de Securitate de la Munchen găzduieşte discuţii pe teme cheie pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară şi, desigur, discuţia generală privind realinierea parteneriatului transatlantic”, a adăugat Oana Ţoiu.

Just arrived at @MunSecConf 2026. I am joining 61 heads of state and government, 101 ministers, and 45 generals to address the most pressing global security challenges. 🛡️



Honored to be a speaker at key sessions on Black Sea security and uncrewed warfare. Our agenda includes… pic.twitter.com/EB542E5oaC — Toiu Oana (@oana_toiu) February 13, 2026

România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie din care fac parte ministrul Apărării Radu Miruţă, ministrul de Externe Oana Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.