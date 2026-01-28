Ministrul Dezvoltării spune că Bolojan va rămâne premier cât îl susține PNL. „Este important ca această coaliție să rămână în picioare”

Ministrul Cseke Attila de la UDMR a declarat, miercuri, că stabilitatea coaliției de guvernare este importantă, amintind că protocolul convenit între partide prevede că PNL va da premierul până în primăvara anului viitor, transmite Agerpres.

Vorbind despre situația din coaliție, miercuri, la Odobești, în contextul criticilor pe care i le aduce PSD premierului, ministrul Dezvoltării a spus că el crede că Ilie Bolojan va deține funcția atât timp cât are susținerea PNL, partidul pe care îl conduce.

„Domnul Bolojan, din punctul meu de vedere, va rămâne premier până când PNL îl va susține. Și astăzi PNL îl susține pe Ilie Bolojan, din ceea ce știu eu. Pentru că avem un protocol care spune că, până în primăvara anului viitor, PNL dă persoana pentru funcția de prim-ministru. Acum, sigur că se pot întâmpla multe într-o țară și într-o guvernare, nu sunt prezicător ca să vă spun ce se va întâmpla peste o săptămână, sau peste două, dar pentru România este important ca această coaliție să rămână în picioare și să meargă mai departe”, a declarat Cseke Attila.

El a spus că pentru Ministerul Dezvoltării este important să existe bani pentru programele de investiții și să fie adoptat pachetul privind reforma în administrație, „pentru că este important și mesajul transmis către societate” în contextul discuțiilor care există pe tema majorării de impozite locale.

„Este important ca și statul să își reducă cheltuielile. Este vorba nu numai de implementarea acestui pachet, ci și de mesajul pe care îl dă Guvernul prin această implementare, în sensul în care atât administrația publică centrală, cât și cea locală, acolo unde este cazul, se mai subțiază. Nu numai impozitele locale cresc, nu numai viața devine mai scumpă, dar și statul își subțiază cheltuielile. Este un mesaj important și aștept ca acest pachet să fie implementat cât mai rapid, pentru a putea pune în practică acest mesaj”, a mai declarat ministrul Cseke Attila.