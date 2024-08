Mircea Lucescu, prezentat oficial ca noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României: „Nu am nevoie de bani”

După 38 de ani, Mircea Lucescu (în vârstă de 79 de ani) se întoarce pe banca tehnică a naționalei de fotbal a României, noul selecționer fiind prezentat oficial în cursul zilei de marți.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a deschis conferința de presă, iar oficialul de la Casa Fotbalului a explicat ce a dus la alegerea lui Mircea Lucescu pentru funcția de selecționer.

„Un antrenor cu vastă experiență, Mircea Lucescu este persoana potrivită. Este un simbol, iar contractul se întinde pe o durată de doi ani de zile, iar principalul obiectiv este calificarea la Mondialul din 2026” – Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Noul selecționer al României a atins multe subiecte importante, Mircea Lucescu precizând că nu vine pentru bani, că va menține același staff la naționala tricoloră și că este conștient că și-a asumat un mare risc prin venirea la prima reprezentativă.

„Multe sentimente m-au încercat, nostalgia tuturor momentelor extraordinare. Am stat de vorbă vreo trei ore (n.r. despre cum a fost convins să vină în funcția de selecționer). Plec cu un handicap, în ultimii ani am fost plecat din fotbalul românesc.

Nu m-am gândit în niciun moment că voi fi noul selecționer. De fapt, am făcut totul ca să nu vin la echipa națională, am vrut să le dau tinerilor șansa de a merge mai departe. Am încercat să-l conving pe Edi Iordănescu să rămână.

Din câte am înțeles, au făcut tot ce a fost posibil pentru a-l convinge să stea. Apoi le-am zis să vorbească cu Gică Hagi, era normal să i se dea o șansă. Nu s-a ajuns la o înțelegere. Le-am zis că atunci când nu vor mai avea soluții, eu voi avea obligația să mă întorc în fotbalul românesc.

Soția mi-a spus să stau acasă, iar Răzvan mi-a spus să fac ce simt, dar mi-a spus că nu este ușor. Mi-a spus că dacă asta mă ajută să îmi petrec ultimii ani ai vieții în condiții de participare, să o fac.

E un risc foarte mare, dar fotbalul românesc merită acest risc. Nu am nevoie de bani, să-mi fac o altă carieră. M-au împins spre națională acele momente senzaționale petrecute la națională ca jucător și selecționer.

Un singur lucru m-a determinat să vin, dragostea pentru fotbal și obligația mea față de fotbalul românesc. Voi face absolut totul să reușim.

Eu m-am dus la EURO 2024 ca un suporter, nu m-am gândit să analizez echipa. Nici nu sunt acomodat cu ei, e o surpriză că sunt aici.

Doar cei care au făcut parte din fotbal înțeleg ce înseamnă să trăiești mereu într-o stare de tensiune. Când ai început această meserie, nu poți renunța ușor la ea. O calificarea la un Campionat Mondial ar fi ceva extraordinar.

Voi încerca să-i conving pe jucători să dea totul, să trăiască cu imaginea suporterilor care i-au încurajat în minte. Voi miza pe același nucleu de jucători, dar pe parcurs voi aduce schimbări.

Contează foarte mult valoarea, forma, competiția în care joacă, desigur că voi fi preocupat de evoluția tinerilor.

Din lotul pentru meciurile cu Kosovo și Lituania nu vor lipsi jucătorii tineri, cei mai buni de la echipa de tineret. Voi avea grijă de viitorul fotbalului românesc, de asta am fost chemat aici.

Nu pot să spun nu echipei naționale a României” – Mircea Lucescu.

De-a lungul carierei de antrenor, Mircea Lucescu a pregătit Corvinul Hunedoara (1979-1982), România (1981-1986), Dinamo București (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1995 / 1995-1996), Reggiana (1996), Rapid București (1997-1998), Inter Milano (1998-1999), Rapid București (1999-2000), Galatasaray (2000-2002), Besiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit (2016-2017), Turcia (2017-2019), Dinamo Kiev (2020-2023), iar acum va fi selecționerul României.

Mircea Lucescu s-a mai aflat pe banca tehnică a României în perioada 1981-1986. Vorbim despre 24 de victorii, 19 remize și 15 înfrângeri.