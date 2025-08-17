Nicuşor Dan a postat imagini din drumeţiile cu familia din ultimele zile. Invitația către români lansată de șeful statului – VIDEO

Preşedintele Nicuşor Dan a postat duminică seară un clip video cu drumeţiile sale din ultimele zile, el afirmând că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România. Şeful statului a făcut un apel către români să îşi petreacă concediile în ţara noastră.

Preşedintele Nicuşor Dan a postat pe Facebook un clip cu locurile pe care le-a vizitat împreună cu familia, la munte, relatează News.ro. „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumeţiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, scrie el în mesajul care însoțește imaginile.

Potrivit imaginilor, şeful statului i-a arătat fiului său o cascadă, s-a întrecut cu fiica sa până în vârful muntelui şi i-a arătat cum să bea apă din izvor.

„România are locuri excepţionale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta, din Făgăraş. Invit pe români să-şi petreacă vacanţele şi în România”, este mesajul şefului statului.