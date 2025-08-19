Sari direct la conținut
Numărul spitalelor care pot trata pacienți prin procedura ECMO, cunoscută ca „plămân artificial”, crește de la 10 la 16

ECMO / Foto: Photovs | Dreamstime.com
Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de spitale finanțate pentru tratamentul pacienților critici prin programul AP-ECMO (cunoscut și sub numele de plǎmân artificial). Alte 6 spitale din România vor efectua această procedură, alăturându-li-se celor 10 unde procedura poate fi făcută în prezent.

Ministerul Sănătății a aprobat includerea a 6 noi spitale în lista rețelei de spitale inclusă în programul național Acțiuni Prioritare – ECMO:
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor
• Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” București
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
• Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
• Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Spitalele incluse și până acum în programul național Acțiuni Prioritare – ECMO sunt:
• Institutul pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C. C. Iliescu din București
• Institutul Clinic Fundeni din București
• Spitalul Județean de Urgență „Pius Brânzeu” din Timișoara
• Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș
• Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu” din Cluj Napoca
• Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu din Iași
• Spitalul Clinic de Urgență Marie Curie din București
• Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București
• Spitalul Universitar de Urgență din București
• Spitalul de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila din București.

Extinderea acestui program „reprezintă un pas important pentru creșterea capacității sistemului sanitar de a răspunde eficient în situații de urgență majoră, salvând vieți prin acces rapid la tehnici moderne de suport vital avansat”, arată Ministerul Sănătății, într-un comunicat.

