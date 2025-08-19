Numărul spitalelor care pot trata pacienți prin procedura ECMO, cunoscută ca „plămân artificial”, crește de la 10 la 16
Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de spitale finanțate pentru tratamentul pacienților critici prin programul AP-ECMO (cunoscut și sub numele de plǎmân artificial). Alte 6 spitale din România vor efectua această procedură, alăturându-li-se celor 10 unde procedura poate fi făcută în prezent.
Ministerul Sănătății a aprobat includerea a 6 noi spitale în lista rețelei de spitale inclusă în programul național Acțiuni Prioritare – ECMO:
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor
• Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” București
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
• Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
• Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.
Spitalele incluse și până acum în programul național Acțiuni Prioritare – ECMO sunt:
• Institutul pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C. C. Iliescu din București
• Institutul Clinic Fundeni din București
• Spitalul Județean de Urgență „Pius Brânzeu” din Timișoara
• Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș
• Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu” din Cluj Napoca
• Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu din Iași
• Spitalul Clinic de Urgență Marie Curie din București
• Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București
• Spitalul Universitar de Urgență din București
• Spitalul de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila din București.
Extinderea acestui program „reprezintă un pas important pentru creșterea capacității sistemului sanitar de a răspunde eficient în situații de urgență majoră, salvând vieți prin acces rapid la tehnici moderne de suport vital avansat”, arată Ministerul Sănătății, într-un comunicat.