O nouă lansare de sateliți iranieni din Rusia. Printre ele, cel mai greu și mai avansat satelit de imagistică fabricat vreodată în Iran

Imagine prezentată de agenția spațială rusă de la lansarea de pe Cosmodromul Vostochny, de duminică, 28 decembrie 2025. Credit: Handout / AFP / Profimedia

Încă trei sateliți iranieni au fost lansați pe orbită cu racheta rusească Soyuz, duminică, potrivit anunțului făcut de presa iraniană de stat, pe măsură ce națiunile vizate de sancțiuni americane își extind colaborarea în spațiu, scrie Reuters. Acțiunea riscă să întețească tensiunile legate de activitățile mai ample ale Teheranului, notează Bloomberg.

În ultimii ani, Iranul s-a bazat tot mai mult pe Rusia pentru plasarea sateliților pe orbită, cei mai recenți trei fiind meniți să ajute la monitorizarea agriculturii, a resurselor naturale și a mediului, potrivit agenției iraniene de știri IRNA.

„Acești sateliți au fost proiectați și produși de oameni de știință iranieni… în ciuda tuturor sancțiunilor și amenințărilor”, a declarat ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, la televiziunea de stat, referindu-se la măsurile occidentale privind programul nuclear al Teheranului.

Printre cei trei sateliți se numără și Paya

Sateliții Paya, Zafar-2 și Kowsar au fost lansați în spațiu de la Cosmodromul Vostochny din Orientul Îndepărtat al Rusiei, a relatat IRNA, agenție de știri administrată de stat. Dispozitivele vor orbita la aproximativ 500 de kilometri deasupra Pământului.

Paya este descris de IRNA drept cel mai greu și mai avansat satelit de imagistică fabricat pe plan intern de Iran până în prezent. Conform agenției, a fost dezvoltat de Iran Electronics Industries, o filială a Ministerului apărării.

Programul spațial al Teheranului și entitățile asociate au fost vizate de sancțiuni americani pentru presupuse legături cu programul rachete balistice.

Lansarea a avut loc pe fondul îngrijorărilor legate de activitățile Iranului din sectorul nuclear și cel de rachete.

Întâlnire Trump-Netanyahu luni în Florida

Luni va avea loc o nouă întâlnire între președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, iar Bloomberg a scris că aceștia ar putea discuta despre eventuale noi atacuri asupra Iranului din cauza programului de rachete balistice și reconstruirii siturilor nucleare lovite de armata americană în iunie.

Moscova a sprijinit programul de sateliți al Iranului timp de două decenii. În iulie, satelitul Nahid-2 al Iranului a fost lansat în spațiu de Rusia pentru a consolida sistemele de navigație și telecomunicații ale țării, potrivit presei de stat. O versiune anterioară a Kowsar a fost lansată din Rusia în noiembrie 2024.