Nu a contat prea mult că a fost ajunul Crăciunului ortodox rus. Kirill Dimitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică, a profitat de ocazie pentru a batjocori Uniunea Europeană, după ce Donald Trump și-a relansat ambițiile pentru Groenlanda. Emisarul prezidențial rus, care este și negociator cu SUA pe tema Ucrainei, postează compulsiv pe rețeaua de socializare X.

Mai întâi, o replică: «Groenlanda pare a fi o afacere încheiată. UE va continua să facă ceea ce vasalii fac cel mai bine: „să monitorizeze situația” și să demonstreze standarde duble. Următoarea țintă: Canada?», a scris Kirill Dimitriev pe X, potrivit cotidianului italian La Repubblica, citat de Rador Radio România.

Apoi oferă o hartă ironică a modului în care Trump ar împărți lumea între el, președintele rus și liderul chinez: întreaga emisferă vestică pentru sine; Asia, Europa și o parte din Africa pentru Vladimir Putin; restul pentru Xi Jinping. «Era redesenării hărților influenței. Iar UE „urmărește îndeaproape”», comentează Dmitriev.

The era of redrawing maps of influence.



EU is “carefully monitoring” 👇 https://t.co/czZahT5fwV — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 6, 2026

„Haide, Donny, dărâmă NATO!”

„Bloggerii Z” belicoși sunt în mare parte tăcuți după ce raidul american de înlăturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, care a reușit în doar câteva ore, a expus și mai mult defectele „Operațiunii Militare Speciale” din Ucraina, derulată de patru ani, notează La Repubblica.

Doar corespondentul militar al „Komsomolskaia Pravda”, Alexander Kots, exploatează teama premierului danez Mette Frederiksen că o posibilă intervenție americană în Groenlanda ar provoca prăbușirea NATO: „Președintele american are nevoie de sprijin. Haide, Donny, dărâmă NATO!”.

Filosoful suveranist Aleksandr Dughin, considerat ideologul regimului de la Kremlin, observă că Statele Unite au abandonat acum „diplomația de fațadă” în favoarea logicii celui mai puternic. „Cel mai amuzant lucru este că, atunci când vine vorba de orice altă națiune, o astfel de poziție devine automat «agresiune», «imperialism» și motiv de sancțiuni”.

Singurii parlamentari rusi care au ieșit din weekendul lung de sărbători sunt senatorii Andrei Klishas și Alexei Pushkov. Primul avertizează că „piticul politic” danez trebuie să se pregătească pentru scenarii în care „regulile” globale sunt definite fără UE. Cel de-al doilea, însă, reînviind diverse teme dragi propagandei ruse, susține că Europa „va culege roadele propriilor politici. A separat Kosovo de Serbia? A distrus Libia? A participat la ocuparea Irakului? A sprijinit lovitura de stat din Ucraina? A distrus dreptul internațional? Acum ar putea fi rândul ei să plătească prețul”.