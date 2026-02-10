Orange scumpește abonamentele în România: „Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine”

Compania de telefonie mobilă își anunță clienții că va opera majorări ale abonamentelor, scrie Economica.net.

Motivul invocat de Orange România este legat de inflație, iar majorarea ar urma să se aplice din aprilie.

Prețuri cu aproape 7% mai mari

”Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflaţia raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiţi să aplicăm o indexare a preţurilor de 6,8% în acest an. Această indexare respectă prevederile contractuale fiind mai mică decât procentul maxim de 8% prevăzut în contract. Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate (fără reduceri), începând cu luna aprilie”, arată Orange, potrivit sursei citate.

Compania mai susține că „în ultimii ani, inflaţia medie anuală a fost semnificativă, cu un indice armonizat al preţurilor de consum comunicat de către Eurostat pentru România: 9,7% în 2023, 5,8% în 2024 şi 6,8% în 2025. Aceasta a avut un impact asupra costurilor noastre de furnizare a serviciilor. Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine pentru abonamentul Orange şi nu am aplicat, pentru niciun client persoană fizică, indexarea anuală a preţurilor conform contractului”, se mai spune în anunț.