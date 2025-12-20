Orban este acuzat de „trădarea maghiarilor din Transilvania”. Episodul evocat de liderul opoziției din Ungaria

Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va reprezenta pe toţi maghiarii, indiferent de vârstă, afiliere de partid sau reşedinţă, transmite MTI, preluată de Agerpres Magyar a amintit episodul din campania prezidențială din România în timpul căreia premierul Viktor Orban a părut că-l susține pe George Simion, episod despre care Magyar susține că a reprezentat o trădare a ungurilor ardeleni.

Peter Magyar i-a chemat pe candidaţii partidului născuţi peste graniţe să urce pe scenă şi l-a criticat dur pe Janos Lazar, ministrul construcţiilor şi transporturilor, pentru că a pus la îndoială originile maghiare ale Viktoriei Strompova, o candidată a Tisza de etnie maghiară din Slovacia.

El a acuzat totodată Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania” şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari, a mai consemnat MTI.

„Ce va fi necesar pentru ca (premierul ungar) Viktor Orban să ia atitudine în sfârşit şi să i se opună lui Robert Fico (premierul Slovaciei, n.red.) – care este cu adevărat slovac şi cu adevărat socialist – atunci când acesta îi ameninţă cu închisoarea pe cei care critică Decretele Benes, care-i stigmatizează colectiv pe maghiari?”, s-a mai întrebat politicianul ungar de opoziţie.

Alegerile prezidențiale din România, un măr al discordiei în Ungaria

Pe 8 mai, în plină campanie prezidențială în România, Viktor Orban s-a referit la un discurs susținut de către George Simion, pe atunci candidat la președinție din partea AUR.

„Ieri, în timpul dezbaterii prezidențiale din România, Ungaria a fost menționată pe subiectul creștinismului. Unul dintre candidați, domnul Simion, a spus următoarele și citez «Acum este timpul pentru Europa națiunilor, o Europă creștină, în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni». Asta nu a fost spus în Ungaria și în România vecină și suntem complet de acord”, a declarat Viktor Orban. „Alegerile din România nu sunt treaba noastră. Cu toate acestea, din inima Bazinului Carpatic, îi asigurăm pe poporul român și pe viitorul său președinte: Ungaria susține unitatea, nu divizarea. Nu vom sprijini nicio formă de izolare politică împotriva României sau a liderilor săi. Românii pot conta pe maghiari în lupta lor pentru creștinism și suveranitate!”, scria Viktor Orban într-un mesaj pe X.

În ziua precedentă, în cadrul confruntării cu Nicușor Dan de la Euronews, George Simion își declarase admirația pentru premierul maghiar.

„Îl respect pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, și tocmai din acest motiv multe dintre pozițiile sale – nu toate, dar multe – vor deveni politică de stat în România. Vreau să le spun celor care cred că pot continua să se hrănească din această obsesie veche, conflictul dintre români și maghiari, că timpul lor a trecut. Acum este timpul pentru o Europă a națiunilor, o Europă creștină, în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni. Și atât românii, cât și maghiarii sunt cetățeni cu drepturi depline ai Uniunii Europene”, a spus atunci Simion.

Pe 9 mai, președintele UDMR, Kelemen Hunor a transmis un mesaj ferm anti-Simion și pro-Nicușor Dan.

„Oricine nu știe cine este George Simion, poate urmări filmul despre ascensiunea AUR. Urmărește discursurile parlamentare ale lui Simion. Urmăriți violența verbală și fizică pe care a manifestat-o ​​de mai multe ori ca membru al opoziției în parlament. Familiile maghiare din Transilvania ar trebui să fie în siguranță, cel mai important lucru este ca instituțiile noastre să aparțină identității noastre, George Simion nu este suveranist, este iluzionist, nu este un creștin, este un șarlatan, în fiecare nerv el reprezintă principiul că maghiarii nu au loc în România”, afirma președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Acesta le spunea maghiarilor să nu uite că „Simion a dansat pe mormintele bunicilor noștri” din cimitirul de la Valea Uzului, făcând trimitere la conflictul din 2019.

Ulterior, după o conversație telefonică cu Kelemen, Viktor Orban a venit cu precizări suplimentare. „În această după-amiază, am avut o conversație cu Kelemen Hunor, președintele UDMR, la telefon. Am fost clar: Nu dorim să influențăm Ungaria în niciun fel alegerile prezidențiale din România.Totodată, guvernul maghiar consideră că poziția UDMR este decisivă, iar în chestiuni de politică națională, interesul maghiarilor din Transilvania este indicatorul. Colaborăm cu liderii respectivi din România pentru a promova viața și existența maghiarilor din Transilvania”, a scris Orban pe Facebook.