Papa Leon al XIV-lea învață germană pe Duolingo la primele ore ale dimineții. Detaliul inedit dezvăluit de presa italiană

Papa Leon al XIV-lea își petrece primele ore ale zilei, când suferă de insomnie, învățând limba germană cu ajutorul popularei aplicații „Duolingo”, continuând în același timp tradiția de a juca jocuri de cuvinte online, în special cu fratele său, John Prevost, transmite marți agenția EFE, conform Agerpres.

Informația a fost dezvăluită de cotidianul La Repubblica, care a explicat că, în urmă cu câteva săptămâni, utilizatorii platformei de învățare a limbilor străine au observat că, la ora 03:00, un anumit „Robert” se conecta cu numele de utilizator @drprevost, identic cu cel utilizat de pontif înainte de a fi ales papă.

Informația a fost confirmată de fratele papei, John Prevost, pentru National Catholic Reporter (NCR). „N-am nicio îndoială, studiază limba germană”, a spus el despre Leon al XIV-lea, care, pe lângă engleză, limba sa maternă, vorbește fluent spaniolă, italiană și franceză, dar și puțină portugheză.

Spre deosebire de papa Francisc, care nu iubea tehnologia, Robert Francis Prevost, născut la Chicago, în Statele Unite, în urmă cu 70 de ani, folosește un telefon mobil și comunică în mod regulat cu prietenii și colegii prin e-mail și WhatsApp.

De asemenea, el petrece câteva minute în fiecare seară înainte de culcare jucând „Wordle” și „Words With Friends” online, în special cu fratele său, John Prevost, o bună modalitate de a se relaxa și de a păstra legătura cu familia.

„Se deșteaptă înainte de șase, dar știu că, uneori, dacă se trezește în toiul nopții, joacă ‘Words with Friends’, iar eu îi spun: ‘Ce faci de joci asta la 03:00?’; ‘Nu puteam să dorm’”, a explicat fratele său pentru NCR.

Pasionat de sport, papa Leon al XIV-lea, s-a gândit, de asemenea, să instaleze o mică sală de sport în Palatul Apostolic și la reședința sa din Castel Gandolfo, potrivit unor surse media. În zilele libere, papa joacă tenis și înoată.